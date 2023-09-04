Алтыбармакян о «Ладе» как фарм-клубе СКА: «Спокойно отношусь, дело болельщиков – обсуждать. Приехавшие ребята усилили команду»
Андрей Алтыбармакян оценил разговоры об отношениях «Лады» и СКА.
– Как относишься к разговорам, что «Лада» – очередной филиал СКА?
– Я как-то говорил, что не люблю менять команды.
Если буду в «Ладе» играть, то готов подписать с командой контракт на несколько лет. Потому что хочу приносить пользу этому клубу, пока он здесь.
К разговорам про СКА отношусь спокойно, это дело болельщиков – обсуждать. Но ведь это очевидно, что все приехавшие ребята усилили команду, показывают хороший хоккей.
– У вас нет в раздевалке компашек по интересам? Уголок СКА, уголок остальных?
– Не, кланы – это в Казани осталось, наверное (улыбается).
У нас все ребята дружные, все здорово друг к другу относятся. Есть капитан, он нас сплачивает, а мы ему помогаем. У нас хорошая команда, где друг друга понимают.
– Про сбитых летчиков кто-то шутит еще?
– Летом подшучивали. Но, мне кажется, мы уже на предсезонке доказали: «Лада» способна обыгрывать хорошие команды.
Надеюсь, совсем скоро мы начнем это делать и в регулярном чемпионате, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.
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