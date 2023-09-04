Алтыбармакян о «Ладе» как фарм-клубе СКА: «Спокойно отношусь, дело болельщиков – обсуждать. Приехавшие ребята усилили команду»

Теги Лада СКА КХЛ Матч ТВ Андрей Алтыбармакян Хоккей

Андрей Алтыбармакян оценил разговоры об отношениях «Лады» и СКА.

– Как относишься к разговорам, что «Лада» – очередной филиал СКА?

– Я как-то говорил, что не люблю менять команды.

Если буду в «Ладе» играть, то готов подписать с командой контракт на несколько лет. Потому что хочу приносить пользу этому клубу, пока он здесь.

К разговорам про СКА отношусь спокойно, это дело болельщиков – обсуждать. Но ведь это очевидно, что все приехавшие ребята усилили команду, показывают хороший хоккей.

– У вас нет в раздевалке компашек по интересам? Уголок СКА, уголок остальных?

– Не, кланы – это в Казани осталось, наверное (улыбается).

У нас все ребята дружные, все здорово друг к другу относятся. Есть капитан, он нас сплачивает, а мы ему помогаем. У нас хорошая команда, где друг друга понимают.

– Про сбитых летчиков кто-то шутит еще?

– Летом подшучивали. Но, мне кажется, мы уже на предсезонке доказали: «Лада» способна обыгрывать хорошие команды.

Надеюсь, совсем скоро мы начнем это делать и в регулярном чемпионате, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.

5 комментариев

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йозе марино
спокойно отношусь всё равно меня опять заберут обратно сами знаете куда, а потом опять сплавят в новый фарм)
+4
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ЧакЧак
Абрвкныосмян о Ладе - ароыонатпнсян !
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sd4fmwrvz8
У него не кланы а диаспора
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