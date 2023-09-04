Антон Худобин: «Друзья из США сказали, что подписались на «Сокол» и будут смотреть. Называю Красноярск домом – все замечательно»
Антон Худобин поделился мыслями о переходе в «Сокол».
– Позитивные эмоции. Подписал контракт в городе, который стал мне родным. Очень рад поиграть дома.
Я уже называю Красноярск домом, поэтому все хорошо и замечательно. Вливаюсь в игровую струю, сезон начался. Только позитивные мысли.
– Ты уже не первый сезон тренируешься с «Соколом» в межсезонье. В этот раз подготовка к сезону как-то отличалась?
– Да, в этот раз подготовка была тяжелее, потому что трудно тренироваться, не зная, в какой команде ты окажешься дальше.
Не имея контракта на руках, ты не понимаешь, к чему ты готовишься. На самом деле это нелегко с точки зрения системы и эмоционального заряда.
Позади три с половиной месяца тренировок, поэтому все хорошо.
С «Соколом» всегда все позитивно, ведь, как уже было сказано, я не первый год тренировался в межсезонье с этой командой.
– Как ты думаешь, за океаном кто-то будет следить за твоей игрой в «Соколе»?
– Да, друзья из Америки сто процентов будут следить. Уже сказали, что подписались на «Сокол» и будут смотреть.
– Добавит ли зрителей на трибуны твой переход?
– Исходя из того, что в прошлом сезоне уже были полные трибуны, я надеюсь, в этом чемпионате будет то же самое.
Мы очень ждем болельщиков на играх и будем рады их видеть! – сказал вратарь Антон Худобин.
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