Антон Худобин: «Друзья из США сказали, что подписались на «Сокол» и будут смотреть. Называю Красноярск домом – все замечательно»

Антон Худобин поделился мыслями о переходе в «Сокол».

– Позитивные эмоции. Подписал контракт в городе, который стал мне родным. Очень рад поиграть дома.

Я уже называю Красноярск домом, поэтому все хорошо и замечательно. Вливаюсь в игровую струю, сезон начался. Только позитивные мысли.

– Ты уже не первый сезон тренируешься с «Соколом» в межсезонье. В этот раз подготовка к сезону как-то отличалась?

– Да, в этот раз подготовка была тяжелее, потому что трудно тренироваться, не зная, в какой команде ты окажешься дальше.

Не имея контракта на руках, ты не понимаешь, к чему ты готовишься. На самом деле это нелегко с точки зрения системы и эмоционального заряда.

Позади три с половиной месяца тренировок, поэтому все хорошо.

С «Соколом» всегда все позитивно, ведь, как уже было сказано, я не первый год тренировался в межсезонье с этой командой.

– Как ты думаешь, за океаном кто-то будет следить за твоей игрой в «Соколе»?

– Да, друзья из Америки сто процентов будут следить. Уже сказали, что подписались на и будут смотреть.

– Добавит ли зрителей на трибуны твой переход?

– Исходя из того, что в прошлом сезоне уже были полные трибуны, я надеюсь, в этом чемпионате будет то же самое.

Мы очень ждем болельщиков на играх и будем рады их видеть! – сказал вратарь .