20-й номер драфта НХЛ Шале перешел в клуб юниорской лиги Онтарио «Бэрри». Проспект «Сиэтла» играл в главной лиге Чехии

Теги переходы НХЛ чемпионат Чехии юниорская лига Онтарио Бэрри Колтс Комета Брно Сиэтл Эдуард Шале Хоккей

20-й номер драфта НХЛ Эдуард Шале перешел в клуб OHL «Бэрри».

Чешский форвард был выбран «Сиэтлом» в первом раунде. Он уже подписал контракт новичка с клубом НХЛ

В минувшем сезоне Шале провел 43 матча за «Комету Брно» в главной лиге Чехии и набрал 14 (7+7) очков. Также принял участие в 6 играх плей-офф. Его признали новичком года. 

Кроме того, Эдуард сыграл за сборную Чехии на МЧМ (7 игр, 6 очков, 1+5, серебряная медаль) и ЮЧМ (5 игр, 6 очков, 4+2). 

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