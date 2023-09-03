20-й номер драфта НХЛ Шале перешел в клуб юниорской лиги Онтарио «Бэрри». Проспект «Сиэтла» играл в главной лиге Чехии
20-й номер драфта НХЛ Эдуард Шале перешел в клуб OHL «Бэрри».
Чешский форвард был выбран «Сиэтлом» в первом раунде. Он уже подписал контракт новичка с клубом НХЛ.
В минувшем сезоне Шале провел 43 матча за «Комету Брно» в главной лиге Чехии и набрал 14 (7+7) очков. Также принял участие в 6 играх плей-офф. Его признали новичком года.
Кроме того, Эдуард сыграл за сборную Чехии на МЧМ (7 игр, 6 очков, 1+5, серебряная медаль) и ЮЧМ (5 игр, 6 очков, 4+2).
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