«Сиэтл» подписал контракт новичка с Шале – 20-м номером драфта-2023. Чешский форвард проведет следующий сезон в OHL
«Сиэтл» подписал контракт новичка с форвардом Эдуардом Шале.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года.
«Кракен» выбрал чешского нападающего под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2023.
В минувшем сезоне Шале провел 43 матча за «Комету Брно» в главной лиге Чехии и набрал 14 (7+7) очков. Также принял участие в 6 играх плей-офф. Его признали новичком года.
Кроме того, Эдуард сыграл за сборную Чехии на МЧМ (7 игр, 6 очков, 1+5, серебряная медаль) и ЮЧМ (5 игр, 6 очков, 4+2).
Следующий сезон форвард проведет в юниорской лиге Онтарио, где будет играть за команду «Бэрри Колтс».
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