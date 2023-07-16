«Сиэтл» подписал контракт новичка с Шале – 20-м номером драфта-2023. Чешский форвард проведет следующий сезон в OHL

Теги переходы НХЛ чемпионат Чехии юниорская лига Онтарио Бэрри Колтс Комета Брно Сиэтл Эдуард Шале Хоккей

«Сиэтл» подписал контракт новичка с форвардом Эдуардом Шале.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года. 

«Кракен» выбрал чешского нападающего под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2023. 

В минувшем сезоне Шале провел 43 матча за «Комету Брно» в главной лиге Чехии и набрал 14 (7+7) очков. Также принял участие в 6 играх плей-офф. Его признали новичком года. 

Кроме того, Эдуард сыграл за сборную Чехии на МЧМ (7 игр, 6 очков, 1+5, серебряная медаль) и ЮЧМ (5 игр, 6 очков, 4+2). 

Следующий сезон форвард проведет в юниорской лиге Онтарио, где будет играть за команду «Бэрри Колтс». 

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