«Сиэтл» подписал контракт новичка с Шале – 20-м номером драфта-2023. Чешский форвард проведет следующий сезон в OHL

«Сиэтл» подписал контракт новичка с форвардом Эдуардом Шале.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года.

«Кракен» выбрал чешского нападающего под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2023.

В минувшем сезоне Шале провел 43 матча за « » в главной лиге Чехии и набрал 14 (7+7) очков. Также принял участие в 6 играх плей-офф. Его признали новичком года.

Кроме того, Эдуард сыграл за сборную Чехии на МЧМ (7 игр, 6 очков, 1+5, серебряная медаль) и ЮЧМ (5 игр, 6 очков, 4+2).

Следующий сезон форвард проведет в юниорской лиге Онтарио, где будет играть за команду «Бэрри Колтс».