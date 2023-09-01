Самонов предложил новое правило в КХЛ: «Единый стандарт размера формы вратарей. Чтобы не было преимущества за счет двухэтажных плеч»

Александр Самонов предложил привести амуницию вратарей в КХЛ к одному стандарту.

– Что лично вы хотели бы изменить в хоккее?

– Я бы хотел, чтобы у вратарей был единый стандарт размера формы, который будет зависеть только от их антропометрических данных.

Нагрудники должны быть одинакового размера, чтобы вратари не получали преимущество за счет двухэтажных плеч или еще каких‑нибудь уловок с экипировкой.

– Использовали когда‑нибудь подобные хитрости?

– Нет, я не из тех вратарей, которые любят себе что‑нибудь «нарастить». Сейчас лига за этим старается следить.

Помню, когда играл в СКА, на предсезонном турнире главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отдельно проверял мою форму, и у него не возникло никаких претензий, - сказал вратарь « ».