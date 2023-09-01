Экс-форвард «Амура» и «Адмирала» Лугин завершил карьеру в 33 года
Экс-форвард «Амура» и «Адмирала» Дмитрий Лугин завершил карьеру в 33 года.
«Спасибо судьбе за проведенное время в большом хоккее! «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи», еще раз большое спасибо за доверие представлять ваши команды в КХЛ! Спасибо всем кто поддерживал и переживал✊
Отдельная благодарность моему первому тренеру Сергею Ивановичу Курмеше , Ханну Йортикке за шанс играть в КХЛ, Александру Леонидовичу Андриевскому за работу в «Адмирале» и «Сочи»!!!» – сказал Лугин.
Игрок выступал в КХЛ с 2011 по 2022 годы. В 517 матчах в регулярных чемпионатах на его счету 172 (77+95) очка. В Кубке Гагарина провел 35 игр и набрал 11 (7+4) баллов.
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