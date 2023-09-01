Андрей Коваленко о допинге в «Толпаре»: «Мельдоний у нас был широко распространен, когда я начинал карьеру. Западным структурам удалось протащить запрет»

Теги Салават Юлаев Андрей Коваленко допинг КХЛ МХЛ Толпар Политика Здоровье Хоккей

Андрей Коваленко высказался о допинговом скандале в «Толпаре».

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева». 

На днях в телеграм‑канале Baza появилась информация, что после внутренней проверки, инициированной руководством, допинг обнаружили у большинства игроков команды, а также у персонала хоккейного клуба.

– «Толпар» попался на допинг-контроле, судя по прессе, некоторых молодых игроков ждут дисквалификации. Это удар и по «Салавату».

– Как прокомменируете допинг-скандал?

– Судя по СМИ, речь о мельдонии. Когда начинал свою карьеру, в нашем хоккее этот препарат был широко распространен, он защищал сердечную мышцу.

Но сейчас, к сожалению, вокруг спорта всюду политика. Насколько понимаю, западным структурам через свои организации удалось протащить запрет на мельдоний, при этом его аналоги, которые разработаны в Северной Америке, наоборот, разрешены. На мой взгляд, это не столько борьба с допингом, сколько обычный бизнес.

Но это не оправдание для Уфы. Раз закон о запрете мельдония принят, значит, необходимо его выпонять. А тут массовое нарушение, – сказал олимпийский чемпион. 

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6 комментариев

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Maturmalai
Западные руки протащили запрет, пока восточные руки растаскивали госбюджет.
+23
-8
+15
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memphis
Опять никто не виноват, кроме руки запада, которая что-то куда-то тащит.
+21
-7
+14
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Григ77
Все это проделки фикса !
Гады западники обложили со всех сторон ! )))
Кругом мины и неразбериха))
+7
-3
+4
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Ачиваков Марат
Ха ха мы в конфронтации с западом, но законы прописаные ими соблюдаем, не понимаю .Это, как, господа и нашим и вашим?
+1
0
+1
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papadok
Интересно смотреть динамику заголовков по теме от -
"Никаких оснований утверждать, что был преднамеренный прием препарата, нет" - от гендира до -
"семь хоккеистов молодежной команды уфимцев обвинили своего тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг"
А что, какой-нибудь, L-карнитин купить слабо было?
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