Андрей Коваленко о допинге в «Толпаре»: «Мельдоний у нас был широко распространен, когда я начинал карьеру. Западным структурам удалось протащить запрет»
Андрей Коваленко высказался о допинговом скандале в «Толпаре».
В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».
На днях в телеграм‑канале Baza появилась информация, что после внутренней проверки, инициированной руководством, допинг обнаружили у большинства игроков команды, а также у персонала хоккейного клуба.
– «Толпар» попался на допинг-контроле, судя по прессе, некоторых молодых игроков ждут дисквалификации. Это удар и по «Салавату».
– Как прокомменируете допинг-скандал?
– Судя по СМИ, речь о мельдонии. Когда начинал свою карьеру, в нашем хоккее этот препарат был широко распространен, он защищал сердечную мышцу.
Но сейчас, к сожалению, вокруг спорта всюду политика. Насколько понимаю, западным структурам через свои организации удалось протащить запрет на мельдоний, при этом его аналоги, которые разработаны в Северной Америке, наоборот, разрешены. На мой взгляд, это не столько борьба с допингом, сколько обычный бизнес.
Но это не оправдание для Уфы. Раз закон о запрете мельдония принят, значит, необходимо его выпонять. А тут массовое нарушение, – сказал олимпийский чемпион.
Гады западники обложили со всех сторон ! )))
Кругом мины и неразбериха))
"Никаких оснований утверждать, что был преднамеренный прием препарата, нет" - от гендира до -
"семь хоккеистов молодежной команды уфимцев обвинили своего тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг"
А что, какой-нибудь, L-карнитин купить слабо было?