Андрей Коваленко о допинге в «Толпаре»: «Мельдоний у нас был широко распространен, когда я начинал карьеру. Западным структурам удалось протащить запрет»

Андрей Коваленко высказался о допинговом скандале в «Толпаре».

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды « ».

На днях в телеграм‑канале Baza появилась информация, что после внутренней проверки, инициированной руководством, допинг обнаружили у большинства игроков команды, а также у персонала хоккейного клуба.

– « » попался на допинг-контроле, судя по прессе, некоторых молодых игроков ждут дисквалификации. Это удар и по «Салавату».

– Как прокомменируете допинг-скандал?

– Судя по СМИ, речь о мельдонии. Когда начинал свою карьеру, в нашем хоккее этот препарат был широко распространен, он защищал сердечную мышцу.

Но сейчас, к сожалению, вокруг спорта всюду политика. Насколько понимаю, западным структурам через свои организации удалось протащить запрет на мельдоний, при этом его аналоги, которые разработаны в Северной Америке, наоборот, разрешены. На мой взгляд, это не столько борьба с допингом, сколько обычный бизнес.

Но это не оправдание для Уфы. Раз закон о запрете мельдония принят, значит, необходимо его выпонять. А тут массовое нарушение, – сказал олимпийский чемпион.