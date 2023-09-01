Шавернев о Федотове: «Россия и ЦСКА встали в позу – им терять нечего, не ожидал от Тардифа. Столкнулся с этим в детском хоккее, на Казахстан давят и показывают, что мы страна третьего мира»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Сергей Шавернев высказался о ситуации Ивана Федотова.

«В скандальной ситуации с вратарем Россия встала в позу и ЦСКА тоже – им уже терять в принципе нечего.

От Люка Тардифа, которого я лично знаю, не ожидал такой политики.

Я столкнулся с этим в детском хоккее – с ребятами 2010 года рождения мы выступили на престижном международном турнире Pee-Wee в Канаде в майках национальной команды.

От ИИХФ поступил сигнал, что мы не можем выступать в этой форме и к нам хотели применить санкции.

На нас давят и показывают, что мы страна третьего мира. Тем самым нарушается спортивный принцип самой ИИХФ, где основным девизом является честная игра.

Вопрос по возможному выходу «Барыса» из состава КХЛ в случае санкций со стороны ИИХФ будут принимать на уровне Федерации казахстанского хоккея, Комитета по спорту.

Вероятность такого исхода, безусловно, имеется», – сказал бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернев.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rer
Ответ Артем Кузнецов
Он реально думает, что от выхода Барыса из КХЛ казахскому хоккею станет лучше? Если он думает о своей сборной, то толку от сборной не будет никакого, как его не было до недавнего времени. С помощью КХЛ хоть какое-то развитие имеется
если Барыс останется в таком случае то сборную Казахстан отцепят от соревнований
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.M. Khissamov
Ответ Артем Кузнецов
Он реально думает, что от выхода Барыса из КХЛ казахскому хоккею станет лучше? Если он думает о своей сборной, то толку от сборной не будет никакого, как его не было до недавнего времени. С помощью КХЛ хоть какое-то развитие имеется
Не обижай Казахстан, Европа и не только, как то обходятся без КХЛ, а их сборные выигрывают ЧМ последние 10 лет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Кузнецов
Он реально думает, что от выхода Барыса из КХЛ казахскому хоккею станет лучше? Если он думает о своей сборной, то толку от сборной не будет никакого, как его не было до недавнего времени. С помощью КХЛ хоть какое-то развитие имеется
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadoniy
Ответ Артем Кузнецов
На мой взгляд, для развития хоккея в Казахстане в-целом, лучше иметь команду КХЛ, которая будет давать интерес к хоккею как к продукту, чем сборную, которая будет играть редкими вспышками, как было во времена до КХЛ
На Барыс ходят по 4 тысячи человек. На строй арене на 4 тысячи всегда был аншлаг, построили новую, но количество посещающих не выросло. Иными словами, интереса он добавляет немного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий