Шавернев о Федотове: «Россия и ЦСКА встали в позу – им терять нечего, не ожидал от Тардифа. Столкнулся с этим в детском хоккее, на Казахстан давят и показывают, что мы страна третьего мира»
Сергей Шавернев высказался о ситуации Ивана Федотова.
«В скандальной ситуации с вратарем Россия встала в позу и ЦСКА тоже – им уже терять в принципе нечего.
От Люка Тардифа, которого я лично знаю, не ожидал такой политики.
Я столкнулся с этим в детском хоккее – с ребятами 2010 года рождения мы выступили на престижном международном турнире Pee-Wee в Канаде в майках национальной команды.
От ИИХФ поступил сигнал, что мы не можем выступать в этой форме и к нам хотели применить санкции.
На нас давят и показывают, что мы страна третьего мира. Тем самым нарушается спортивный принцип самой ИИХФ, где основным девизом является честная игра.
Вопрос по возможному выходу «Барыса» из состава КХЛ в случае санкций со стороны ИИХФ будут принимать на уровне Федерации казахстанского хоккея, Комитета по спорту.
Вероятность такого исхода, безусловно, имеется», – сказал бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернев.
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