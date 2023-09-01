Шавернев о Федотове: «Россия и ЦСКА встали в позу – им терять нечего, не ожидал от Тардифа. Столкнулся с этим в детском хоккее, на Казахстан давят и показывают, что мы страна третьего мира»

Сергей Шавернев высказался о ситуации Ивана Федотова.

«В скандальной ситуации с вратарем Россия встала в позу и ЦСКА тоже – им уже терять в принципе нечего.

От Люка Тардифа, которого я лично знаю, не ожидал такой политики.

Я столкнулся с этим в детском хоккее – с ребятами 2010 года рождения мы выступили на престижном международном турнире Pee-Wee в Канаде в майках национальной команды.

От ИИХФ поступил сигнал, что мы не можем выступать в этой форме и к нам хотели применить санкции.

На нас давят и показывают, что мы страна третьего мира. Тем самым нарушается спортивный принцип самой ИИХФ, где основным девизом является честная игра.

Вопрос по возможному выходу «Барыса» из состава КХЛ в случае санкций со стороны ИИХФ будут принимать на уровне Федерации казахстанского хоккея, Комитета по спорту.

Вероятность такого исхода, безусловно, имеется», – сказал бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернев.