Плющенко вышел на лед в свитере Кагарлицкого: «Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани»

В Казани прошло ледовое шоу Евгения Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вышел на лед в свитере форварда «Ак Барса» Дмитрия Кагарлицкого.

«Евгений Плющенко надевает свитер Димы Кагарлицкого и мощно врывается на лед.

Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани», – говорится в сообщении «Ак Барса».

30 августа в Казани прошло ледовое шоу Плющенко «Союз чемпионов».