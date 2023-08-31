Плющенко вышел на лед в свитере Кагарлицкого: «Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани»
В Казани прошло ледовое шоу Евгения Плющенко.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вышел на лед в свитере форварда «Ак Барса» Дмитрия Кагарлицкого.
«Евгений Плющенко надевает свитер Димы Кагарлицкого и мощно врывается на лед.
Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани», – говорится в сообщении «Ак Барса».
30 августа в Казани прошло ледовое шоу Плющенко «Союз чемпионов».
Недавно было коммерческое шоу в Н Новгороде, почти аншлаг был.
https://t.me/llelavr/6385
Про Казань заранее писали, что в Казани какоето социальное шоу, что там билеты распределяются социальными службами.
У Плющенко есть разделение на коммерческие и социальные шоу. В прошлом году в Губкине и еще гдето шоу были социальные, без продажи билетов. А остальные шоу были коммерческие.
Если бы на коммерческие шоу билеты выкупались за счет бюджета, то об этом была бы официальная инфа. И журналисты раскопали бы. Примерно как журналисты раскопали, что были выделены бюджетные деньги на закуп билетов на шоу Навки в Питере. Траты бюджетных средств публикуются.
Видимо поэтому Плющенко и разделяет так четко социальные и коммерческие шоу.