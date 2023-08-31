Плющенко вышел на лед в свитере Кагарлицкого: «Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Евгений Плющенко видео КХЛ Татнефть-Арена Хоккей

В Казани прошло ледовое шоу Евгения Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вышел на лед в свитере форварда «Ак Барса» Дмитрия Кагарлицкого.

«Евгений Плющенко надевает свитер Димы Кагарлицкого и мощно врывается на лед.

Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани», – говорится в сообщении «Ак Барса».

30 августа в Казани прошло ледовое шоу Плющенко «Союз чемпионов».

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garovatat
Прям как у Ильфа/Петрова)) "Вы знаете кто этот мощный старик?" (с) 🤣
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Понтовато.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Ответ Oleandra
Что-то многовато пустых мест на трибунах..
В Казани было благотворительное шоу какоето. Билеты наверное распределялись по социальным учреждениям.

Недавно было коммерческое шоу в Н Новгороде, почти аншлаг был.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flyhigh
Ответ vanessa2021
В Казани было благотворительное шоу какоето. Билеты наверное распределялись по социальным учреждениям. Недавно было коммерческое шоу в Н Новгороде, почти аншлаг был.
Шоу было для семей участников СВО
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Что-то многовато пустых мест на трибунах..
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
А ещё поржала, когда они под татарскую песню катали). А так весело и по-доброму, Казань в восторге.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
Ответ Oleandra
Что-то многовато пустых мест на трибунах..
В Казани вчера день города и Республики, много активностей, концертов, не самый удачный день для шоу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Syndycate
Авербух до сих пор убытки подсчитывает, после шоу с Аней. Неудивительно, что ее не зовет к себе больше
Ему сейчас Костомаров кассу делает, ещё Горбачёву позовёт и вообще хайп хайповый получится
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Syndycate
Интересно, если такое написать про Щербакову, что она катается при почти пустых трибунах - такие комментарии сразу удаляются, а про других нет🤣
Не было тем пустых трибун у Плющенко. Есть видео дневного шоу-ни одного свободного места
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doronya
Неплохой вход в зону)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ marshal .masha
В Казани вчера день города и Республики, много активностей, концертов, не самый удачный день для шоу
да нормально людей, куда больше?
https://t.me/llelavr/6385
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Oleandra
пустые трибуны бывают на шоу Авербуха, вот она тогда при них и катается.
Так я и говорю, если такое написать, то такие комментарии сразу удаляются про Щербакову)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Для Irina Kistler:

Про Казань заранее писали, что в Казани какоето социальное шоу, что там билеты распределяются социальными службами.

У Плющенко есть разделение на коммерческие и социальные шоу. В прошлом году в Губкине и еще гдето шоу были социальные, без продажи билетов. А остальные шоу были коммерческие.

Если бы на коммерческие шоу билеты выкупались за счет бюджета, то об этом была бы официальная инфа. И журналисты раскопали бы. Примерно как журналисты раскопали, что были выделены бюджетные деньги на закуп билетов на шоу Навки в Питере. Траты бюджетных средств публикуются.

Видимо поэтому Плющенко и разделяет так четко социальные и коммерческие шоу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ vanessa2021
В Казани было благотворительное шоу какоето. Билеты наверное распределялись по социальным учреждениям. Недавно было коммерческое шоу в Н Новгороде, почти аншлаг был.
стадиончик был маленький, как тренировочная арена..
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ Syndycate
Интересно, если такое написать про Щербакову, что она катается при почти пустых трибунах - такие комментарии сразу удаляются, а про других нет🤣
пустые трибуны бывают на шоу Авербуха, вот она тогда при них и катается.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ Syndycate
Так я и говорю, если такое написать, то такие комментарии сразу удаляются про Щербакову)
я например замечала, что удаляются негативные отзывы о Медведевой..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий