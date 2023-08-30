Шипачев с 1+10 стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ, 21-летний Березкин из «Локомотива» вошел в топ-5 с 9 очками

Вадим Шипачев с 1+10 стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ.

Форвард « » стал самым результативным игроком лета в , набрав 11 очков в 9 играх.

Второе место занял его партнер по команде с 10 (5+5) баллами в 9 играх.

Третье место у форварда минского « » Владислава Кодолы – 10 (3+7) баллов в 7 играх. Он забросил шайбу в заключительном матче предсезонки, в котором белорусский клуб уступил «Адмиралу» (3:4 Б).

В топ-5 также вошли форварды Девин Броссо (« », 9 очков в 8 играх, 5+4) и 21-летний Максим Березкин («Локомотив», 9 очков в 10 играх, 3+6).

Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Fantasy КХЛ: пора собирать состав! Новый сезон еще интереснее с собственной командой и шансом выиграть приз