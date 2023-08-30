Шипачев с 1+10 стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ, 21-летний Березкин из «Локомотива» вошел в топ-5 с 9 очками
Вадим Шипачев с 1+10 стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ.
Форвард «Ак Барса» стал самым результативным игроком лета в КХЛ, набрав 11 очков в 9 играх.
Второе место занял его партнер по команде Станислав Галиев с 10 (5+5) баллами в 9 играх.
Третье место у форварда минского «Динамо» Владислава Кодолы – 10 (3+7) баллов в 7 играх. Он забросил шайбу в заключительном матче предсезонки, в котором белорусский клуб уступил «Адмиралу» (3:4 Б).
В топ-5 также вошли форварды Девин Броссо («Куньлунь», 9 очков в 8 играх, 5+4) и 21-летний Максим Березкин («Локомотив», 9 очков в 10 играх, 3+6).
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