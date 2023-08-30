Овечкин об НХЛ: «Жалко, что «Динамо» не может туда приехать, играл бы за них там. Для меня этот клуб всегда будет на первом месте»

Теги Вашингтон Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Василий Вакуленко Хоккей

Александр Овечкин заявил, что «Динамо» для него всегда будет на первом месте.

Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

Овечкин является воспитанником «Динамо».

– Что вам все-таки роднее: «Вашингтон» или «Динамо»? Вы часто говорите, что «Динамо», но те, кому роднее «Динамо», они здесь, в Москве, а не в Америке.

– «Динамо» для меня всегда будет на первом месте, потому что у меня семья динамовская.

В России за другой клуб я никогда не играл, а когда у тебя есть мечта играть в НХЛ и попробовать свои силы в лучшей лиге мира, то почему… Жалко, что туда «Динамо» не может приехать, играл бы за них там.

А так, конечно, «Динамо» у меня всегда будет на первом месте. 

У всех великих игроков так. Тот же Месси говорит, что для него родной клуб в Аргентине, хотя он воспитывался в «Барселоне», – сказал Овечкин. 

«Хочется проснуться и открыть пиво на завтрак». Овечкин в шоу Басты

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27 комментариев

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Ярик01
А зачем от любимых в Авангард ушёл, да ещё с кидаловом Динамо на компенсацию
+22
-4
+18
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papadok
Тут в соседней ветке Нигматуллина заплевали за то, что признаваясь в любви к России, живет в Штатах. Очевидно, Овечкин - это другое.
+17
-5
+12
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Alien
А так, конечно, «Динамо» у меня всегда будет на первом месте(с)
главное, не перепутать, что последние 18 лет во "всегда" не входят
+8
-3
+5
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Андрей Королёнок
Для тебя лучший друг американский рубль.
+8
-4
+4
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Ебздрогыч
Ну есть же Динамо Хьюстон в футболе, пусть будет Динамо Вашингтон в хоккее
+6
-5
+1
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Mi4eL
Ответ Григоренко Виталий
А зачем русскому патриоту эти вражеские кубки, когда есть кубок Гагарина и рекорд Мозякина?
Подумайте над этими )
+1
0
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Ярик01
Ответ Григоренко Виталий
Думаешь Овечкину в кхл меньше денег бы насыпали?
10-12 млн долларов в год это больше, чем потолок команд КХЛ
+1
0
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jacks76
Ответ Ярик01
А зачем от любимых в Авангард ушёл, да ещё с кидаловом Динамо на компенсацию
Ушёл, но не ушёл.... Динамо повторило предложение авангарда и в результате получило компенсацию
+1
0
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Дмитрий
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1319pro
Это видео вышло 28.08.23, уже расхватали на цитаты любое открытие его рта, но нет, спустя двое суток 30.08.23 автор нашел цитатку, которую пропустили.
Срочно в номер! Не баян же! Не писали еще это предложение - значит мое время пришло!!! 😂😂
+2
-2
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Григоренко Виталий
Ответ Mi4eL
Человек там работает. выступает в лиге. чувствуете разницу?
Думаешь Овечкину в кхл меньше денег бы насыпали?
0
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Mi4eL
Ответ Григоренко Виталий
Думаешь Овечкину в кхл меньше денег бы насыпали?
в КХЛ рекорд Грецкого можно побить? или кубок Стенли выиграть?
+1
-1
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Григоренко Виталий
Ответ Mi4eL
в КХЛ рекорд Грецкого можно побить? или кубок Стенли выиграть?
А зачем русскому патриоту эти вражеские кубки, когда есть кубок Гагарина и рекорд Мозякина?
+2
-2
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Павел павел
Ответ Mi4eL
Человек там работает. выступает в лиге. чувствуете разницу?
нет не чувствует он. лишь бы брякнуть в лужу
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Григоренко Виталий
Ответ Ярик01
10-12 млн долларов в год это больше, чем потолок команд КХЛ
Ахахахаааа))) Ну да, на да) Прописать 5 лямов и 10 отдать в чемодане? Да ты что, это не честно и так делать нельзя)
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Владимир Баранов
Ответ Ярик01
А зачем от любимых в Авангард ушёл, да ещё с кидаловом Динамо на компенсацию
Было дело, обидно .
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