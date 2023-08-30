Овечкин об НХЛ: «Жалко, что «Динамо» не может туда приехать, играл бы за них там. Для меня этот клуб всегда будет на первом месте»
Александр Овечкин заявил, что «Динамо» для него всегда будет на первом месте.
Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».
Овечкин является воспитанником «Динамо».
– Что вам все-таки роднее: «Вашингтон» или «Динамо»? Вы часто говорите, что «Динамо», но те, кому роднее «Динамо», они здесь, в Москве, а не в Америке.
– «Динамо» для меня всегда будет на первом месте, потому что у меня семья динамовская.
В России за другой клуб я никогда не играл, а когда у тебя есть мечта играть в НХЛ и попробовать свои силы в лучшей лиге мира, то почему… Жалко, что туда «Динамо» не может приехать, играл бы за них там.
А так, конечно, «Динамо» у меня всегда будет на первом месте.
У всех великих игроков так. Тот же Месси говорит, что для него родной клуб в Аргентине, хотя он воспитывался в «Барселоне», – сказал Овечкин.
«Хочется проснуться и открыть пиво на завтрак». Овечкин в шоу Басты
главное, не перепутать, что последние 18 лет во "всегда" не входят
Срочно в номер! Не баян же! Не писали еще это предложение - значит мое время пришло!!! 😂😂