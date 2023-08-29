Александр Овечкин: «Миа Халифа – хоккейная фанатка, смотрит за «Вашингтоном». Она закончила свою карьеру, ушла на отдых. Приходила, фотографировалась с игроками»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Василий Вакуленко Хоккей

Александр Овечкин рассказал, что Миа Халифа является хоккейной фанаткой.

Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

– По некоторым источникам в СМИ на одном из матчей ваш удар пришелся прямо в грудь одной известной звезде фильмов для взрослых Миа Халифе. Ей пришлось удалить и заменить имплант. Скажите, что вы чувствовали в тот момент и поддерживаете ли вы общение с Мией Халифой?

Овечкин: Конечно, поддерживаю (улыбается). Скорее всего, это был не мой удар.

На самом деле она хоккейная фанатка. Она смотрит за «Вашингтоном», за любыми игроками, которые там... Она сама, по-моему, во Флориде, да? Она, по-моему, закончила свою эту карьеру.

Баста: Ушла на отдых (смеется).

Овечкин: Ушла на отдых, да. Она приходила, фотографировалась со всеми игроками. Ну она реально фанат хоккея.

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5 комментариев

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Красный чай
Мой друг мечтает об ее возвращении
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Василий Иванов
Шубская залезла погуглить, кто такая Миа...
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Homo Faber
Только фотографировалась?
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Tima_Milan
поддерживаете ли вы общение с Мией Халифой?

Овечкин: Конечно, поддерживаю (улыбается). Но в одну сторону, она со мной нет.
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Streetbor
Овечкин знаком с творчеством Халифы, так и запишем)
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