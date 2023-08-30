Бабаев о Прохоркине в «Сибири»: «Немировски – ключевой фактор. Они вместе играли еще за ЦСКА. Поговорили, вопросов не осталось»

Теги Сибирь Дэвид Немировски Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев рассказал о переходе Николая Прохоркина в «Сибирь».

Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год. 

«Мы договорились с «Сибирью» очень быстро. Сперва, на первом этапе, общались минут пять, когда обсуждали общую сумму контракта. А буквально вчера закончили обсуждение бонусов.

Для Коли ключевым фактором в подписании контракта стало то, что главным тренером команды является Дэвид Немировски, с которым они вместе играли еще за ЦСКА. Тренер и хоккеист переговорили между собой, после чего вопросов не осталось.

Коле нужно доверие, спокойствие, где-то получить возможность ошибиться. Прохоркин обязательно покажет свои сильные стороны, вспомнит свою лучшую игру. Эта сделка поможет обеим сторонам, все остались довольны», – сказал агент хоккеиста. 

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1 комментарий

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Серый
как он посмел уйти от гения к тренеру из пивной лиги?
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