Бабаев о Прохоркине в «Сибири»: «Немировски – ключевой фактор. Они вместе играли еще за ЦСКА. Поговорили, вопросов не осталось»

Шуми Бабаев рассказал о переходе Николая Прохоркина в «Сибирь».

Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год.

«Мы договорились с «Сибирью» очень быстро. Сперва, на первом этапе, общались минут пять, когда обсуждали общую сумму контракта. А буквально вчера закончили обсуждение бонусов.

Для Коли ключевым фактором в подписании контракта стало то, что главным тренером команды является , с которым они вместе играли еще за ЦСКА. Тренер и хоккеист переговорили между собой, после чего вопросов не осталось.

Коле нужно доверие, спокойствие, где-то получить возможность ошибиться. Прохоркин обязательно покажет свои сильные стороны, вспомнит свою лучшую игру. Эта сделка поможет обеим сторонам, все остались довольны», – сказал агент хоккеиста.