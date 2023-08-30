Прохоркин перешел в «Сибирь». Контракт – на год

Теги Сибирь СКА переходы КХЛ Николай Прохоркин Сочи Хоккей

Форвард Николай Прохоркин перешел в «Сибирь».

С 29-летним игроком заключен контракт на один сезон. 

Недавно Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. В 2017 году Прохоркин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь

«Сибирь» анонсировала переход Прохоркина видео со Снеговиком, слушающим песни про Николая и Коляна по радио

6 комментариев

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Bartez1986
и оформит хет-трик в матче против команды лучшего тренера мира, планеты и ее окрестностей
+12
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Rodgeras
Эти оллигархи задрали! Наберут по 8 звеньев звёзд и в последний день предсезонки скидывают ненужных!
С этим делать что то надо!
Простые команды бы успели, что то наиграть с ними. Попробовать разные сочетания. Подобрать под них партнёров.
А так нате! И первую половину сезона наигрываете и тренируйте!
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nemerov.s.v@icloud.com
Главное — без травм! Крутой трансфер для Сибири и Николая
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ни первый_ни последний
Фастовский пошёл вабанк, так сказать поставил на чёрное. Вопрос что будет в итоге.
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Сергей Кот
тут все зависит от его мотивации и нынешнего состояния. это может быть как усиление, так и полный провал..
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Crenk
Сибири нужно было кем усиляться
Со скрипом давались голы на предсезонке
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