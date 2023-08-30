Прохоркин перешел в «Сибирь». Контракт – на год
Форвард Николай Прохоркин перешел в «Сибирь».
С 29-летним игроком заключен контракт на один сезон.
Недавно Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.
Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. В 2017 году Прохоркин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.
С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
«Сибирь» анонсировала переход Прохоркина видео со Снеговиком, слушающим песни про Николая и Коляна по радио
С этим делать что то надо!
Простые команды бы успели, что то наиграть с ними. Попробовать разные сочетания. Подобрать под них партнёров.
А так нате! И первую половину сезона наигрываете и тренируйте!
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