Прохоркин перешел в «Сибирь». Контракт – на год

Форвард Николай Прохоркин перешел в «Сибирь».

С 29-летним игроком заключен контракт на один сезон.

Недавно Прохоркин был обменян из в « ». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. В 2017 году Прохоркин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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