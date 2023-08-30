Зарплата Прохоркина в «Сибири» – 50 млн рублей за сезон. Есть бонус – 15 млн за 45+ очков («СЭ»)
Зарплата Прохоркина в «Сибири» – 50 млн рублей за сезон плюс возможный бонус.
Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год.
По данным «СЭ», за сезон нападающий заработает 50 миллионов рублей. Также он может получить еще 15 млн в виде бонуса, если наберет 45 или более очков в регулярном чемпионате.
Недавно Николай Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.
Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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