Зарплата Прохоркина в «Сибири» – 50 млн рублей за сезон. Есть бонус – 15 млн за 45+ очков («СЭ»)

Теги Сибирь КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Прохоркина в «Сибири» – 50 млн рублей за сезон плюс возможный бонус.

Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год. 

По данным «СЭ», за сезон нападающий заработает 50 миллионов рублей. Также он может получить еще 15 млн в виде бонуса, если наберет 45 или более очков в регулярном чемпионате. 

Недавно Николай Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь

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3 комментария

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Artem Kalugin
Неужели, реально бабай продавил? Интересно. Или Шева опять жидкого дал.
+2
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Vovchik333
Желаю, чтоб без травм!
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Al Al
хорошее усиление
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