Зарплата Прохоркина в «Сибири» – около 52 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги Сибирь КХЛ Николай Прохоркин деньги Хоккей

Зарплата Николая Прохоркина в «Сибири» – около 52 млн рублей за сезон.

Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год. 

По данным Metaratings, за сезон нападающий заработает около 52 миллионов рублей. 

Недавно Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь

5 комментариев

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Bartez1986
уж полдень близится, а Ромки все на sportse нет...
+2
0
+2
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Sever12
Кая и говорил, палтос отстегнули, что ье удачи Коля и без травм.....
, риск благородное дело....
0
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ни первый_ни последний
30 ему потолок, а не полтишок
0
0
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Приорат70
Ответ ни первый_ни последний
30 ему потолок, а не полтишок
Казначей?
0
0
0
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ни первый_ни последний
Ответ Приорат70
Казначей?
бывший агент
0
0
0
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