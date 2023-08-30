Зарплата Прохоркина в «Сибири» – около 52 млн рублей за сезон (Metaratings)
Зарплата Николая Прохоркина в «Сибири» – около 52 млн рублей за сезон.
Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год.
По данным Metaratings, за сезон нападающий заработает около 52 миллионов рублей.
Недавно Прохоркин был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.
Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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