Зарплата Прохоркина в «Сибири» – около 52 млн рублей за сезон (Metaratings)

Зарплата Николая Прохоркина в «Сибири» – около 52 млн рублей за сезон.

Сегодня новосибирский клуб объявил о переходе 29-летнего игрока. Контракт с ним заключен на год.

По данным Metaratings, за сезон нападающий заработает около 52 миллионов рублей.

Недавно Прохоркин был обменян из в « ». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за тяжелой травмы. С общей статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.