«Сибирь» анонсировала переход Прохоркина видео со Снеговиком, слушающим песни про Николая и Коляна по радио

«Сибирь» анонсировала переход Николая Прохоркина видео со Снеговиком и радио.

«Вы обычно ждете трансферных новостей в соцсетях? А Снеговик нашел их на радио», – говорится в телеграм-канале клуба.

На видео талисман клуба Снеговик слушает радио, где звучат отрывки из песен про или Коляна, а в конце – отрывок из репортажа, где названа фамилия Прохоркина.

29-летний игрок недавно был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут. С его статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.