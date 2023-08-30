«Сибирь» анонсировала переход Прохоркина видео со Снеговиком, слушающим песни про Николая и Коляна по радио

Теги Сибирь возможные переходы КХЛ Николай Прохоркин ахахаха Хоккей

«Сибирь» анонсировала переход Николая Прохоркина видео со Снеговиком и радио.

«Вы обычно ждете трансферных новостей в соцсетях? А Снеговик нашел их на радио», – говорится в телеграм-канале клуба. 

На видео талисман клуба Снеговик слушает радио, где звучат отрывки из песен про Николая или Коляна, а в конце – отрывок из репортажа, где названа фамилия Прохоркина. 

29-летний игрок недавно был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут. С его статистикой выступлений можно ознакомиться здесь

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Зыков
привет Шевченко))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
На матче в Омске 2 сентября сыграет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кот
неужели Шевченко соврал? да быть такого не может..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий