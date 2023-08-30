«Сибирь» анонсировала переход Прохоркина видео со Снеговиком, слушающим песни про Николая и Коляна по радио
«Сибирь» анонсировала переход Николая Прохоркина видео со Снеговиком и радио.
«Вы обычно ждете трансферных новостей в соцсетях? А Снеговик нашел их на радио», – говорится в телеграм-канале клуба.
На видео талисман клуба Снеговик слушает радио, где звучат отрывки из песен про Николая или Коляна, а в конце – отрывок из репортажа, где названа фамилия Прохоркина.
29-летний игрок недавно был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут. С его статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.
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