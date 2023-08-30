Каменский остался во главе СДК КХЛ. Канарейкин заменил Гимаева-младшего в роли эксперта

Теги Федор Канарейкин Ильдар Мухометов Сергей Немчинов Валерий Каменский Александр Поляков КХЛ Сергей Гимаев-младший Алексей Анисимов судья Хоккей

Валерий Каменский остался во главе СДК КХЛ.

Лига назвала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

СДК КХЛ – орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей команд клубов.

В состав СДК вошли: Валерий Каменский (председатель), Алексей Анисимов (член комитета), Федор Канарейкин, Сергей Немчинов, Ильдар Мухометов,  Александр Поляков (все – независимые эксперты), Александр Солнцев (секретарь).

По сравнению с прошлым составом произошла одна замена – Федор Канарейкин стал экспертом вместо Сергея Гимаева-младшего, недавно возглавившего новый Департамент лиги по взаимодействию с игроками. 

 

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