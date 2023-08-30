Прохоркина не устроили суммы предложений «Амура» и «Сибири». После этого он перешел к агенту Бабаеву (Алексей Шевченко)

Теги Сибирь Амур возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Николай Прохоркин отклонил предложения от «Амура» и «Сибири».

29-летний игрок недавно был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

«У Николая Прохоркина было 2 предложения – «Сибирь» и «Амур». Причем «Амур» предлагал неплохие деньги, «Сибирь» поменьше, но предлагала бонусы. 

Прохоркин существенно потерял в цене по сравнению с собой прежним. Пропустил последний год, непонятно, в какой он форме, будет ли рецидив, насколько он мотивирован. Я думал, что ему предложат миллионов 25, а Николай, если любит хоккей, согласится на эти деньги. Если ему это не надо, то откажется.

Но он хочет вернуться на прежнюю зарплату. «Амур» давал неплохие деньги – отказ, «Сибирь» поменьше, но можно было заработать бонусы – отказ. 

Он решил, что его прежние агенты не справились со своей работой – пойду к другому. И он идет к Шуми Бабаеву. То, что Шуми его принял, говорит о том, что он гарантирует Прохоркину хорошее предложение. Видимо, 50+ миллионов. «Амур» если и давал меньше, то ненамного.

Но я сомневаюсь, и не знаю, зачем это Шуми. Может, Бабаев совершит чудо и найдет 50+, но по мне, давать сейчас Прохоркину больше 25 – это огромный риск», – сказал журналист «Спорт-Экспресса». 

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зильбер
следующая новость про него будет, Прохоркиным интересуются от 17 до 19 клубов нхл
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftw2002@yandex.ru
Как зачем? Деньги! У них всё просто так, кроме денег)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
После Санкт -Петербурга лететь в Хабаровск не каждый захочет . Будут трясти Спартак и Динамо , чтобы взяли . Ак барс плотно уперся в потолок , Локомотив не возьмет . Хотя кто его его знает этого Бабаева .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al
видимо, здоровье не очь, хочет выбить последний контракт пожирнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proline
Ну уж если даже Амур не смог его финансовые запросы удовлетворить...
Глядишь, к середине октября аппетиты поумерятся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нариман Шекербеков
Чухаю он в Барысе окажеться. 🧟‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavllun
почему не "Салават"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stephan
Испортили их несоизмеримыми суммами контрактов. В этой госбюджетной лиге 50 млн должно быть максимумом. За одно и вопрос с лимитом отпал бы - сами не поедут сюда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Не вписался под схемы игровые Ротенберга !Какой то клуб конечно возьмёт , но будет ли бомбардирский прок от него в играх -посмотрим !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Можно Бухарест рассмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Вижу его в Спартаке за 25-30 миллионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Травницкий
с Бабаевым только в НХЛ. Сколько там усатому отсыпали? А Прохоркин это вам не это. И торг здесь неуместен! 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mac Miller
Ответ Machine Head
После Санкт -Петербурга лететь в Хабаровск не каждый захочет . Будут трясти Спартак и Динамо , чтобы взяли . Ак барс плотно уперся в потолок , Локомотив не возьмет . Хотя кто его его знает этого Бабаева .
Вряд ли даже с местом под потолком ЗХБ рассматривал его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Арсеньев
Ответ Machine Head
После Санкт -Петербурга лететь в Хабаровск не каждый захочет . Будут трясти Спартак и Динамо , чтобы взяли . Ак барс плотно уперся в потолок , Локомотив не возьмет . Хотя кто его его знает этого Бабаева .
Дп и нафиг он нам в Хабаровске не нужен. Хорошо, что отказался. Зато Хохлачева взяли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MACTEP
Ответ Pavllun
почему не "Салават"?
Написано же - "хочет вернуться на прежнюю зарплату", т.е., такую, какая была в СКА. В каком году СЮ мог такое предложить? Теперь в Уфе не много денег...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Ответ Pavllun
почему не "Салават"?
Потому то Салавату в этой жизни уже ничего не надо)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий