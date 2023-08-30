Прохоркина не устроили суммы предложений «Амура» и «Сибири». После этого он перешел к агенту Бабаеву (Алексей Шевченко)

Николай Прохоркин отклонил предложения от «Амура» и «Сибири».

29-летний игрок недавно был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

«У Николая Прохоркина было 2 предложения – « » и « ». Причем «Амур» предлагал неплохие деньги, «Сибирь» поменьше, но предлагала бонусы.

Прохоркин существенно потерял в цене по сравнению с собой прежним. Пропустил последний год, непонятно, в какой он форме, будет ли рецидив, насколько он мотивирован. Я думал, что ему предложат миллионов 25, а Николай, если любит хоккей, согласится на эти деньги. Если ему это не надо, то откажется.

Но он хочет вернуться на прежнюю зарплату. «Амур» давал неплохие деньги – отказ, «Сибирь» поменьше, но можно было заработать бонусы – отказ.

Он решил, что его прежние агенты не справились со своей работой – пойду к другому. И он идет к . То, что Шуми его принял, говорит о том, что он гарантирует Прохоркину хорошее предложение. Видимо, 50+ миллионов. «Амур» если и давал меньше, то ненамного.

Но я сомневаюсь, и не знаю, зачем это Шуми. Может, Бабаев совершит чудо и найдет 50+, но по мне, давать сейчас Прохоркину больше 25 – это огромный риск», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».