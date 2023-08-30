Марат Хуснутдинов: «СКА готов. К первому матчу подойдем на 100 процентов»
Марат Хуснутдинов оценил готовность СКА к новому Фонбет чемпионату КХЛ.
– У нас собраны профессионалы в тренерском и медицинском штабе. Все прекрасно понимают, как надо подготовиться, как нужно перейти с нагрузок к играм. Все супер.
Хорошо поиграли, почувствовали игру с партнерами, были разные сочетания. Сейчас у нас остается немного времени, чтобы уже до конца пройти подготовку к сезону.
– Насколько готовы войти в сезон лично вы?
– Уже готов. По плану прошли турнир, вроде неплохо играем. Мне кажется, команда уже готова. Сейчас доработаем некоторые моменты – большинство, меньшинство, позиционную оборону, атаку. Есть время, и к первому матчу уже подойдем на 100 процентов.
– В прошлом сезоне ЦСКА остановил СКА в шаге от финала Кубка Гагарина. Уже есть мысли, как преодолеть этот рубеж? Все-таки руководство поставило перед вами наивысшую задачу.
– Наша задача – играть в хоккей, выполнять тренерские установки, сделать сплоченный коллектив, и все будет супер, – сказал нападающий СКА.
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