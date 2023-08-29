В Северной Америке запустили новую женскую хоккейную лигу. Сезон стартует в январе 2024-го. Билли Джин Кинг вошла в совет директоров

В Северной Америке запускают новую женскую хоккейную лигу.

Чемпионат Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) стартует в январе 2024 года.

В лиге сыграют шесть команд. Это будут клубы из Монреаля, Оттавы, Торонто, Нью-Йорка, Бостона и Миннесоты.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Джейна Хеффорд будет старшим вице-президентом лиги по хоккейным операциям.

Финансовую поддержку PWHL оказывают Кимбра Уолтер и владелец «Лос-Анджелес Доджерс» Марк Уолтер.

В совет директоров входят экс-теннисистка Билли Джин Кинг, Илана Клосс, президент «Доджерс» Стэн Кастен и старший вице-президент «Доджерс» по бизнес-стратегии Ройс Коэн. был назначен исполнительным директором Ассоциации игроков PWHL.

Первый драфт лиги состоится 18 сентября.

на официальном сайте поздравила PWHL с запуском.

«Мы по-прежнему привержены поддержке женского хоккея и с нетерпением ожидаем совместной работы с PWHL для развития нашего вида спорта», – говорится в заявлении НХЛ.

Напомним, в 2019 году в профессиональном женском хоккее Северной Америки произошел раскол. После распада Канадской женской хоккейной лиги была образована Ассоциация профессиональных хоккеисток (PWHPA). Члены PWHPA отказались играть за женскую НХЛ (NWHL), которая позже была переименована в PHF. В июне PHF купили Mark Walter Group и Billie Jean King Enterprises, после чего она прекратила деятельность.