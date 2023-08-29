Герман Титов об Овечкине и политике: «Слышал, его в Торонто не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу. Но вообще его в Северной Америке боготворят»

Герман Титов отметил, что Александра Овечкина боготворят в Северной Америке.

– Калгари, как и вся провинция Альберта, известен большим количеством украинских эмигрантов. Вам в связи с этим жить там комфортно?

– С теми, с кем дружил, так и дружим. Сразу договорились, что если какая-то вечеринка с участием русских и украинцев, эту тему не обсуждаем. Вообще. Каждый остается при своем мнении.

– И как, получается?

– Получается. После того, как однажды чуть до драки не дошло, условились, что мы собираемся отдыхать, а не выяснять отношения. У каждого, повторюсь, разное мнение. Встречаются украинцы, которые считают, что Россия права.

– Помнится, когда все только началось, свистели в Калгари. Это разовая акция или она нашла продолжение?

– Про Калгари не знаю. Я слышал, его в Торонто не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу.

Но вообще, конечно, Овечкина в Северной Америке боготворят. Во всех городах его приветствуют, – завил главный тренер «Академии СКА-Юниор» Титов.

«Канадцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Люди зациклены на себе, в стране сейчас непросто». Герман Титов о политике