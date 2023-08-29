Герман Титов об Овечкине и политике: «Слышал, его в Торонто не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу. Но вообще его в Северной Америке боготворят»

Теги болельщики Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Герман Титов Политика СКА-Варяги Хоккей

Герман Титов отметил, что Александра Овечкина боготворят в Северной Америке.

– Калгари, как и вся провинция Альберта, известен большим количеством украинских эмигрантов. Вам в связи с этим жить там комфортно?

– С теми, с кем дружил, так и дружим. Сразу договорились, что если какая-то вечеринка с участием русских и украинцев, эту тему не обсуждаем. Вообще. Каждый остается при своем мнении.

– И как, получается?

– Получается. После того, как однажды чуть до драки не дошло, условились, что мы собираемся отдыхать, а не выяснять отношения. У каждого, повторюсь, разное мнение. Встречаются украинцы, которые считают, что Россия права.

– Помнится, когда все только началось, Александру Овечкину свистели в Калгари. Это разовая акция или она нашла продолжение?

– Про Калгари не знаю. Я слышал, его в Торонто не хотели пускать. Выступали за то, чтобы не дать ему визу.

Но вообще, конечно, Овечкина в Северной Америке боготворят. Во всех городах его приветствуют, – завил главный тренер «Академии СКА-Юниор» Титов.

«Канадцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Люди зациклены на себе, в стране сейчас непросто». Герман Титов о политике

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8 комментариев

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Хаскерс
Ну какая виза, если у него гринкард?
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Bardownski
"известен большим количеством украинских эмигрантов" - спортс, вы что, не знаете разницу между словами "иммигрант" и "эмигрант"? Что за халтура?
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Хаскерс
Ответ Vladco
Green card давно не помощник в этом деле. Виза необходима. Это в стародавние времена 90-х, можно было зайти в Канаду имея на руках лишь водительское удостоверение:))
Не верно. В Канаду можно въехать имея грин карту и паспорт своей страны. В этом случае виза не нужна.
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ceo
Сказать, что не хотели пускать - слишком сильно. Там всего лишь петиция была от Украино-Канадского конгресса, призывали Трюдо не давать Ови въездную визу. Но походу там ответа не было никакого.
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ceo
Ответ Хаскерс
Ну какая виза, если у него гринкард?
Об этом нет никаких сведений, зато есть сведения, что у него O-1 виза (выдающиеся способности)
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Vladco
Ответ Хаскерс
Ну какая виза, если у него гринкард?
Green card давно не помощник в этом деле. Виза необходима. Это в стародавние времена 90-х, можно было зайти в Канаду имея на руках лишь водительское удостоверение:))
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Хаскерс
Ответ ceo
Об этом нет никаких сведений, зато есть сведения, что у него O-1 виза (выдающиеся способности)
О1 выдается на три года и потом продлевается на год, каждый год по отдельному заявлению. Родственники при этом имеют статус животных. Не уверен, что Овечкин выбрал такой вариант.
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Jeff Lebowski
Ответ ceo
Об этом нет никаких сведений, зато есть сведения, что у него O-1 виза (выдающиеся способности)
Сомнительно, что Сантёр сидит на визе О1, которую, насколько я понимаю, можно продлять каждый раз только на год - правда, неограниченное число раз. Гораздо удобнее получить зелёную карту и forgedaboudid.
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