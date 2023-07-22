Директор «Спартака: «Наши крайние форварды по уровню мастерства – одни из сильнейших в КХЛ»

Спортивный директор «Спартака» назвал крайних форвардов команды одними из сильнейших в КХЛ.

поделился мнением о селекции клуба в межсезонье.

– Как вы оцените промежуточные итоги трансферной кампании «Спартака» и какие позиции еще предстоит усилить в межсезонье?

– На сегодняшний день, с учетом тех факторов, которые влияют на комплектование команды, нам удалось выполнить большую часть того, что запланировали. Объективную же оценку любой трансферной кампании даст только сезон.

Хотелось бы усилить оборону, занимаемся поисками защитника – будет это российский игрок или легионер, покажет время.

У нас есть одна позиция иностранца, и это должен быть такой игрок, который значительно усилит команду, даст ей новые качества.

– Какой была главная задача в формировании состава на новый сезон? Игроков какого плана не хватало « » по сравнению с прошлым годом?

– Здесь нужно вернуться на два года назад, когда костяк «Спартака» составляла большая группа мастеровитых игроков. Компенсировать их уход, к сожалению, сразу и в полной мере не получилось.

В это межсезонье удалось укрепить центральную линию и получить мастеровитых крайних нападающих в лице и Павла Порядина.

Можно с уверенностью сказать, что наши крайние форварды – Порядин, Хохлачев, Принс и Голдобин – по уровню мастерства – одни из сильнейших в лиге.

Конечно, мы хотели бы укрепить еще оборону одним-двумя качественными защитниками.

Считаю, что в рамках нынешнего рынка игроков и возможностей нашего клуба «Спартак» провел качественную работу.

Теперь же задача тренерского штаба – создать из этих игроков коллектив, найти правильную химию, связки и сочетания, – сказал спортивный директор «Спартака».