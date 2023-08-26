Подъяпольский о «Ладе»: «Не думаю, что это фарм СКА. Наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы клуб взял игроков?»

Теги Лада СКА КХЛ Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский отказался считать «Ладу» фарм-клубом СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга обменял 28-летнего вратаря в команду из Тольятти на денежную компенсацию. 

– «Ладу» называют фарм-клубом СКА. Каково вам находиться в окружении других бывших игроков питерского клуба?

– Я не думаю, что «Лада» – это фарм-клуб СКА. На самом деле, наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы «Лада» взяла игроков, если бы не дал СКА? Тяжело сейчас с рынком.

– Вас всех, пришедших в «Ладу» из СКА, что-то объединяет?

– Разве то, что мы все друг с другом знакомы.

– А реваншистские настроения? Матч против СКА уже обвели в календаре?

– Он есть на примете. В голове. Всегда хочется доказать, что на мой счет ошиблись, – сказал Подъяпольский

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7 комментариев

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dmitriy1981
Так это и есть фарм
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Ron Weasley
Он вообще понимает значение фарм-клуб?
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Михаил Никитов
А когда более сильная команда наигрывает молодежь,скидывает ненужных и забирает любого кого хочет. Как это называется?)
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HockeyMan
Ах вот в чем дело. СКА оказывается меценаты
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Ilya Ilya
Так на рынке игроков бы и взяли или из других клубов. Ска сейчас сделал дефицит на игроков хорошего уровня
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Руслан Х
Странные речи.Это и есть определение фарма.🤷🏻‍♂️
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