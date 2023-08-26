Подъяпольский о «Ладе»: «Не думаю, что это фарм СКА. Наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы клуб взял игроков?»

Владислав Подъяпольский отказался считать «Ладу» фарм-клубом СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга обменял 28-летнего вратаря в команду из Тольятти на денежную компенсацию.

– «Ладу» называют фарм-клубом СКА. Каково вам находиться в окружении других бывших игроков питерского клуба?

– Я не думаю, что « » – это фарм-клуб . На самом деле, наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы «Лада» взяла игроков, если бы не дал СКА? Тяжело сейчас с рынком.

– Вас всех, пришедших в «Ладу» из СКА, что-то объединяет?

– Разве то, что мы все друг с другом знакомы.

– А реваншистские настроения? Матч против СКА уже обвели в календаре?

– Он есть на примете. В голове. Всегда хочется доказать, что на мой счет ошиблись, – сказал .