Подъяпольский о «Ладе»: «Не думаю, что это фарм СКА. Наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы клуб взял игроков?»
Владислав Подъяпольский отказался считать «Ладу» фарм-клубом СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга обменял 28-летнего вратаря в команду из Тольятти на денежную компенсацию.
– «Ладу» называют фарм-клубом СКА. Каково вам находиться в окружении других бывших игроков питерского клуба?
– Я не думаю, что «Лада» – это фарм-клуб СКА. На самом деле, наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы «Лада» взяла игроков, если бы не дал СКА? Тяжело сейчас с рынком.
– Вас всех, пришедших в «Ладу» из СКА, что-то объединяет?
– Разве то, что мы все друг с другом знакомы.
– А реваншистские настроения? Матч против СКА уже обвели в календаре?
– Он есть на примете. В голове. Всегда хочется доказать, что на мой счет ошиблись, – сказал Подъяпольский.
7 комментариев