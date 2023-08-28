Вайсфельд поддержал желание КХЛ вернуть 5 легионеров: «Сами усиливаем изоляцию, ограничивая иностранцев. Не знаю никого, кто бы поддерживал лимит»

Леонид Вайсфельд высказался о желании КХЛ вернуть прежний лимит на легионеров.

Президент КХЛ Алексей Морозов выступил за возвращение пяти иностранцев в лиге.

«Это правильное решение. Кто-то придумал ужесточить лимит до трех игроков, и теперь они сами не знают, что делать.

Ситуация предельно простая.

Нас пытаются изолировать от всего мира. И мы сами усиливаем эту изоляцию, ограничивая количество легионеров с пяти до трех. Непонятно, в чем идея.

Я не знаю ни одного человека из работающих в клубах КХЛ, который бы поддерживал лимит в три легионера.

Может, они и есть, но мне такие неизвестны», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.