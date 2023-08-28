Вайсфельд поддержал желание КХЛ вернуть 5 легионеров: «Сами усиливаем изоляцию, ограничивая иностранцев. Не знаю никого, кто бы поддерживал лимит»

Теги Леонид Вайсфельд КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о желании КХЛ вернуть прежний лимит на легионеров.

Президент КХЛ Алексей Морозов выступил за возвращение пяти иностранцев в лиге.

«Это правильное решение. Кто-то придумал ужесточить лимит до трех игроков, и теперь они сами не знают, что делать.

Ситуация предельно простая.

Нас пытаются изолировать от всего мира. И мы сами усиливаем эту изоляцию, ограничивая количество легионеров с пяти до трех. Непонятно, в чем идея.

Я не знаю ни одного человека из работающих в клубах КХЛ, который бы поддерживал лимит в три легионера.

Может, они и есть, но мне такие неизвестны», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Есть один перец,застрявший в мавзолее
Некогда великий вратарь
А как человек оказался кучкой ,не хорошей,вонючей
Все нужно делать во-время,в том числе уходить на пенсию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий