Вайсфельд поддержал желание КХЛ вернуть 5 легионеров: «Сами усиливаем изоляцию, ограничивая иностранцев. Не знаю никого, кто бы поддерживал лимит»
Леонид Вайсфельд высказался о желании КХЛ вернуть прежний лимит на легионеров.
Президент КХЛ Алексей Морозов выступил за возвращение пяти иностранцев в лиге.
«Это правильное решение. Кто-то придумал ужесточить лимит до трех игроков, и теперь они сами не знают, что делать.
Ситуация предельно простая.
Нас пытаются изолировать от всего мира. И мы сами усиливаем эту изоляцию, ограничивая количество легионеров с пяти до трех. Непонятно, в чем идея.
Я не знаю ни одного человека из работающих в клубах КХЛ, который бы поддерживал лимит в три легионера.
Может, они и есть, но мне такие неизвестны», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
Некогда великий вратарь
А как человек оказался кучкой ,не хорошей,вонючей
Все нужно делать во-время,в том числе уходить на пенсию