Гендиректор «Сибири» о словах Бойчака: «Обманщик хоккея – с первого взгляда было видно. В его голове КГБ и банк ВТБ – это одно и то же»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Зак Бойчак деньги Хоккей

Кирилл Фастовский назвал Зака Бойчака обманщиком хоккея после слов о «Сибири».

Ранее Бойчак рассказал, как ему платили в клубе: «Говорили, что либо КГБ, либо газовики пришлют деньги. Пришлось ждать 4-5 месяцев».

– С какими чувствами читали интервью Зака Бойчака, где он рассказывал в том числе и про «Сибирь»?

– Ха-ха. Это вообще цирк! Я сейчас понимаю, почему он мне так не понравился и почему его так быстро выгнали. Это обманщик хоккея.

– Вы его сразу раскусили?

– Это было видно с первого взгляда. То, что он наговорил…Минус 40 постоянно…

У нас в Сибири, климат, конечно, суровый, но не настолько же. Сказки. Хочется как-то человеку себя проявить. Пускай, я не против.

– Бойчак говорит про деньги от КГБ. Есть догадки, что он имеет в виду?

– Я думаю, в его голове КГБ и банк ВТБ – это одно и то же. Очень уж похожие аббревиатуры.

– В те времена и правда было по четыре-пять месяцев задержки зарплаты?

– Задержки зарплаты тогда и правда были. Но точно не больше двух месяцев.

А Бойчаку, бедному, якобы не платили до полугода. Главное в интервью Зака – это то, что в конце концов ему все выплатили. Он то ждал, что обманут, а не обманули.

– Какое соотношение таких обманщиков, как Бойчак, и профессионалов среди легионеров, которые вам встречались?

– Обманщиков, к счастью, не так много. Процентов 20. Настоящих спортсменов и профессионалов гораздо больше.

Я многих ценю и помню, надеюсь, и они нас вспоминают добрым словом. Таких интервью, как Бойчак, они точно не дадут, – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

3 комментария

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aalto
а что кгб и втб не одно и то же ?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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