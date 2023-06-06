Где смотреть Авангард – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 2 сентября
В субботу, 2 сентября, сыграют Авангард и Сибирь в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Авангард – Сибирь
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Комментарии