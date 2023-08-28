Фастовский считает нормальным переподписание контрактов на примере СКА: «По обоюдному согласию можно делать все! Зачем ждать истечения? А если договор 4-летний?»
Кирилл Фастовский высказался о ситуации с изменением действующих контрактов в КХЛ.
– Если уж мы затронули тему регламента КХЛ. Вас, как члена совета директоров, не смущает ситуация, когда СКА массово переподписывает контракты со своими игроками на новых условиях? Не пора ли КХЛ по примеру НХЛ сделать так, что новый контракт вступает в силу только после истечения прежнего?
– Я считаю, что это нормально. Все же делается по обоюдному согласию, а не в одностороннем порядке. Это внутреннее дело клуба, игрока и агента.
Если они понимают, зачем это и для чего, то пожалуйста. По обоюдному согласию можно делать все! Зачем ждать истечения контракта? А если контракт четырехлетний? Для чего?
– Клуб и игрок должны нести ответственность, когда заключают такой длинный контракт.
– Все и несут ответственность. Но почему его нельзя переподписать? Мы тоже переписываем, причем в обе стороны.
Был, например, игрок в четвертом звене, а через два месяца стал лучшим бомбардиром команды, на него уже положили глаз все клубы.
Ясно, что если мы сейчас не увеличим сумму и срок контракта, то его у нас завтра не будет.
– Но ведь Александр Овечкин играл, как и все, за 900 тысяч долларов, хотя уже набирал 100 очков в НХЛ.
– Опять вы говорите про НХЛ! Рынок НХЛ – это весь мир. А у нас – это крупицы. Мы холим и лелеем наших игроков, хотим их сохранить, чтобы те в свою очередь радовали болельщиков.
Для этого вводится в лиге потолок зарплат, применяются другие инструменты для выравнивания уровня команд.
Все для того, чтобы уменьшить отток в восемь клубов-олигархов, чтобы смысл чемпионата не терялся.
Все хотят, чтобы было все и сразу, но это поступательный процесс, который, к счастью, идет, – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
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