Фастовский считает нормальным переподписание контрактов на примере СКА: «По обоюдному согласию можно делать все! Зачем ждать истечения? А если договор 4-летний?»

Кирилл Фастовский высказался о ситуации с изменением действующих контрактов в КХЛ.

– Если уж мы затронули тему регламента . Вас, как члена совета директоров, не смущает ситуация, когда массово переподписывает контракты со своими игроками на новых условиях? Не пора ли КХЛ по примеру НХЛ сделать так, что новый контракт вступает в силу только после истечения прежнего?

– Я считаю, что это нормально. Все же делается по обоюдному согласию, а не в одностороннем порядке. Это внутреннее дело клуба, игрока и агента.

Если они понимают, зачем это и для чего, то пожалуйста. По обоюдному согласию можно делать все! Зачем ждать истечения контракта? А если контракт четырехлетний? Для чего?

– Клуб и игрок должны нести ответственность, когда заключают такой длинный контракт.

– Все и несут ответственность. Но почему его нельзя переподписать? Мы тоже переписываем, причем в обе стороны.

Был, например, игрок в четвертом звене, а через два месяца стал лучшим бомбардиром команды, на него уже положили глаз все клубы.

Ясно, что если мы сейчас не увеличим сумму и срок контракта, то его у нас завтра не будет.

– Но ведь Александр Овечкин играл, как и все, за 900 тысяч долларов, хотя уже набирал 100 очков в НХЛ.

– Опять вы говорите про НХЛ! Рынок НХЛ – это весь мир. А у нас – это крупицы. Мы холим и лелеем наших игроков, хотим их сохранить, чтобы те в свою очередь радовали болельщиков.

Для этого вводится в лиге потолок зарплат, применяются другие инструменты для выравнивания уровня команд.

Все для того, чтобы уменьшить отток в восемь клубов-олигархов, чтобы смысл чемпионата не терялся.

Все хотят, чтобы было все и сразу, но это поступательный процесс, который, к счастью, идет, – сказал генеральный директор « » .