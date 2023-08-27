Генменеджер «Авангарда» – болельщикам: «Будет очень тяжело, но мы заберем Кубок Гагарина у ЦСКА»

Теги Авангард ЦСКА болельщики Антон Курьянов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Антон Курьянов заявил, что «Авангард» заберет Кубок Гагарина у ЦСКА.

Генеральный менеджер омского клуба обратился к болельщикам на презентации команды перед сезоном-2023/24.

«В межсезонье у нас произошли изменения, пришло много новых ребят. Но одно не изменится никогда – это ваша поддержка и любовь к нашей команде.

Мы строим семью, строим новую команду победителей, но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится.

Хотел бы нам всем пожелать терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, и каждый из вас верит – это будет очень тяжело, но мы заберем Кубок Гагарина у ЦСКА», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов.

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11 комментариев

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dmitriy1981
Украдут что ли?
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цэсемьэр
судя по летним заявлениям, Адмирал первый в очереди у кого придётся забирать😆
+2
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RBChannel
Это команда у которых на топ 3 еле наскребло?:))
Удачи! Она вам понадобится:))
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Ыжык
Зачем такое говорить?
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Andrey Norikov
Не видать вам кубка
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Валерий Сергеевич
Ответ dmitriy1981
Украдут что ли?
Как в Х/Ф ,,Корона Российской Империи "- и всё таки я её украл!
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boxellevogue
Правильный настрой.
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miniay77
Кто ,тебе,его отдаст.
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MarkAntoniy
"Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь"-жизненная истина.
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sd4fmwrvz8
Кутагыны заберете 🤣
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