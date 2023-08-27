Генменеджер «Авангарда» – болельщикам: «Будет очень тяжело, но мы заберем Кубок Гагарина у ЦСКА»
Антон Курьянов заявил, что «Авангард» заберет Кубок Гагарина у ЦСКА.
Генеральный менеджер омского клуба обратился к болельщикам на презентации команды перед сезоном-2023/24.
«В межсезонье у нас произошли изменения, пришло много новых ребят. Но одно не изменится никогда – это ваша поддержка и любовь к нашей команде.
Мы строим семью, строим новую команду победителей, но без вашей веры, энергии, драйва у нас это не получится.
Хотел бы нам всем пожелать терпения, здоровья. Каждый из нас, стоящий на сцене, и каждый из вас верит – это будет очень тяжело, но мы заберем Кубок Гагарина у ЦСКА», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов.
Удачи! Она вам понадобится:))