Кожевников о россиянах в топ-3 лучших вратарей НХЛ: «Лига непредвзята. Большой бизнес рушить будут только негодяи и холуи, как Тардиф и финны»

Александр Кожевников похвалил НХЛ за выбор трех россиян лучшими вратарями лиги.

Сайт НХЛ представил топ-10 лучших вратарей на данный момент. Возглавил рейтинг вратарь « » . Второе место занял из « », третье – Илья Сорокин из « ». Александр Георгиев («Колорадо») стал 8-м.

«Это заслуженно – 100%. Они сильнейшие, даже в НХЛ об этом говорят.

Это говорит о том, что НХЛ остается непредвзятой организацией. В НХЛ живут совершенно по‑другому, правильно. Там хорошее и все понимающее руководство. Бизнес есть бизнес. Большой бизнес. Кто его рушить будет? Только недалекие люди.

Этим занимаются только финны и такие негодяи, как глава ИИХФ Тардиф. Чистые негодяи, холуи! По‑другому не могу сказать. Они рушат весь европейский хоккей. Это диагноз, клиника», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.