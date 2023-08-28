Кожевников о россиянах в топ-3 лучших вратарей НХЛ: «Лига непредвзята. Большой бизнес рушить будут только негодяи и холуи, как Тардиф и финны»

Теги ИИХФ Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй НХЛ Александр Кожевников Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников похвалил НХЛ за выбор трех россиян лучшими вратарями лиги.

Сайт НХЛ представил топ-10 лучших вратарей на данный момент. Возглавил рейтинг вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Второе место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс», третье – Илья Сорокин из «Айлендерс». Александр Георгиев («Колорадо») стал 8-м.

«Это заслуженно – 100%. Они сильнейшие, даже в НХЛ об этом говорят.

Это говорит о том, что НХЛ остается непредвзятой организацией. В НХЛ живут совершенно по‑другому, правильно. Там хорошее и все понимающее руководство. Бизнес есть бизнес. Большой бизнес. Кто его рушить будет? Только недалекие люди.

Этим занимаются только финны и такие негодяи, как глава ИИХФ Тардиф. Чистые негодяи, холуи! По‑другому не могу сказать. Они рушат весь европейский хоккей. Это диагноз, клиника», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев

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ГЕНПЛАН
Финны? Это он на кого намекает?))
+14
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+14
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белая простыня олимпиады
Ответ ГЕНПЛАН
Финны? Это он на кого намекает?))
на человека который 800 матчей посмотрел полагаю😂😂
+7
0
+7
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ilya1809
Филадльфия значит настояла на контракте) НХЛ сделала запрос, и виноват Тардифф почему то а НХЛ красавчики).Так то проблему есть не ЦСКА, вего понимании, то НХЛ замктила а не ИИХФ
+2
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+2
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Daishi
Гиперсексуальный негодяй и холуй Тардиф! (c) Кожевников

))
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Огюст
Успехов нашим вратарям и далее в играх в НХЛ , а Кожевников- не забывайте ,он "аналитик" хоккейных дел ,но никогда нет от него вразумительного анализа глубокого различных событий -одна грубость от которой нет никому никакой ни пользы, ни толка !
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