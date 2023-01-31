Ларионов о матче со СКА: «Группу сообщества рыбаков-охотников, включая оперных певцов Скороходова и Абдразакова, поздравляем с победой!»

прокомментировал победу над (2:1 Б) в серии буллитов.

– Большое спасибо всем, что пришли сегодня и посмотрели, как я считаю, очень хороший хоккей.

Несмотря на то, что было не так много заброшенных шайб, игра получилась очень хорошего уровня в плане зрелищности. Может быть, не технического исполнения, но в зрелищности – на очень хорошем уровне.

Хочу поздравить соперника с хорошей игрой и завоеванным очком. Хочу поздравить наших ребят, которые до конца верили в то, что они могут обыграть сильную команду, лидера. В итоге решающий буллит принес нам два очка.

Ребят, наших болельщиков, которые были на матче, большую группу нашего сообщества рыбаков-охотников, включая оперных певцов Сергея Скороходова и Ильдара Абдразакова, которые были нашими гостями, – всех поздравляем с победой!

– В овертайме «Торпедо» сумело создать чуть ли не больше моментов, чем за три периода, практически не выпускали СКА из своей зоны – как это удалось?

– Мы об этом говорили. Неиграющие ребята – Круч (Алексей Кручинин), Серега Гончарук, Богдан Конюшков – заходили в перерыве. Я просил их, чтобы они делились мнением, тем, что видят с трибуны, потому что иногда важно посмотреть игру со стороны.

Радует, что у нас много моментов, но в то же время огорчает то, что мы их транжирим. Можно сослаться на потрясающую игру вратаря.

Но мы всегда говорим, показывая в сторону океана, насколько важно иметь инстинкт, когда, находясь перед воротами, ты используешь то, что тебе дается, чуть быстрее и чуть ловчее.

Но это приходит со временем. Радует то, что в такой игре было создано очень много моментов. Представляю состояние болельщиков и зрителей, смотревших игру.

Пришли ребята с Мариинки, смотревшие сегодняшний матч, а я вчера смотрел «Атиллу» с друзьями, и вечером мы обсуждали с маэстро Гергиевым концепт режиссера и тренера, как правильнее собирать коллектив.

И сегодняшняя зрелищная игра – это то, что мы хотим показывать нашим болельщикам, неважно, где и против кого мы играем.

Важно, чтобы мы могли выходить и давать ту часть своих эмоций, мастерства и усилий, чтобы люди возвращались на трибуны.

Может быть, даже завладеть сердцами каких-то болельщиков Питера, чтобы иметь поддержку, играя у вас здесь, – сказал главный тренер « ».