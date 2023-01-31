Ларионов о матче со СКА: «Группу сообщества рыбаков-охотников, включая оперных певцов Скороходова и Абдразакова, поздравляем с победой!»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу над СКА (2:1 Б) в серии буллитов.

– Большое спасибо всем, что пришли сегодня и посмотрели, как я считаю, очень хороший хоккей.

Несмотря на то, что было не так много заброшенных шайб, игра получилась очень хорошего уровня в плане зрелищности. Может быть, не технического исполнения, но в зрелищности – на очень хорошем уровне.

Хочу поздравить соперника с хорошей игрой и завоеванным очком. Хочу поздравить наших ребят, которые до конца верили в то, что они могут обыграть сильную команду, лидера. В итоге решающий буллит принес нам два очка.

Ребят, наших болельщиков, которые были на матче, большую группу нашего сообщества рыбаков-охотников, включая оперных певцов Сергея Скороходова и Ильдара Абдразакова, которые были нашими гостями, – всех поздравляем с победой!

– В овертайме «Торпедо» сумело создать чуть ли не больше моментов, чем за три периода, практически не выпускали СКА из своей зоны – как это удалось?

– Мы об этом говорили. Неиграющие ребята – Круч (Алексей Кручинин), Серега Гончарук, Богдан Конюшков – заходили в перерыве. Я просил их, чтобы они делились мнением, тем, что видят с трибуны, потому что иногда важно посмотреть игру со стороны.

Радует, что у нас много моментов, но в то же время огорчает то, что мы их транжирим. Можно сослаться на потрясающую игру вратаря.

Но мы всегда говорим, показывая в сторону океана, насколько важно иметь инстинкт, когда, находясь перед воротами, ты используешь то, что тебе дается, чуть быстрее и чуть ловчее.

Но это приходит со временем. Радует то, что в такой игре было создано очень много моментов. Представляю состояние болельщиков и зрителей, смотревших игру.

Пришли ребята с Мариинки, смотревшие сегодняшний матч, а я вчера смотрел «Атиллу» с друзьями, и вечером мы обсуждали с маэстро Гергиевым концепт режиссера и тренера, как правильнее собирать коллектив.

И сегодняшняя зрелищная игра – это то, что мы хотим показывать нашим болельщикам, неважно, где и против кого мы играем.

Важно, чтобы мы могли выходить и давать ту часть своих эмоций, мастерства и усилий, чтобы люди возвращались на трибуны.

Может быть, даже завладеть сердцами каких-то болельщиков Питера, чтобы иметь поддержку, играя у вас здесь, – сказал главный тренер «Торпедо».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Ответ Сергей Орлов
100%
Ну, по сравнению с быдловатом Знарком пресс-конференции Ларионова верх интеллигентности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
Профессор... Но вратарь у СКА действительно- огонь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Немного жаль что Торпедо не на Востоке именно при Ларике.Когда как не сейчас в лучший сезон клуба в КХЛ ставить большие задачи минимум финал конфы.Всё же на Западе сетка сложнее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Денис Аксентьев
И вспоминаются пресс-конференции Знарка, Билялетдинова. Правда, что ли Ларионов профессор?
100%
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ларионов крутой)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матроскин52
С уважением к труду журналистов! Такие пресс конференции только красят Игоря Николаевича! Терпеливо, с уважением, с очень квалифицированной оценкой матча!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Аксентьев
И вспоминаются пресс-конференции Знарка, Билялетдинова. Правда, что ли Ларионов профессор?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий