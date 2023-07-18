Федоров о «Торпедо»: «Ларионов открыл многогранность молодых хоккеистов, против них было сложно играть. Команда сделала большой прогресс»
Сергей Федоров оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
В прошлом сезоне нижегородская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции и уступила СКА (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
– В чем заключается феномен «Торпедо» Игоря Ларионова? Фетисов говорил, что он постарался совместить советский хоккей и современный.
– Я считаю, Игорю Николаевичу вообще все удалось. Он открыл многогранность тех молодых игроков, которые оказались в системе «Торпедо».
И та игра, которую они показывали, сложно против них было играть.
Я считаю, за один сезон, за одну предсезонку команда сделала большой прогресс. Многие игроки не были на слуху.
Но мне понятно, что команда и по уровню игры, и по самоотдаче забралась очень-очень высоко, и их результаты для меня достаточно логичны, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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