Федоров о «Торпедо»: «Ларионов открыл многогранность молодых хоккеистов, против них было сложно играть. Команда сделала большой прогресс»

Сергей Федоров оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

В прошлом сезоне нижегородская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции и уступила СКА (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– В чем заключается феномен « » ? Фетисов говорил, что он постарался совместить советский хоккей и современный.

– Я считаю, Игорю Николаевичу вообще все удалось. Он открыл многогранность тех молодых игроков, которые оказались в системе « ».

И та игра, которую они показывали, сложно против них было играть.

Я считаю, за один сезон, за одну предсезонку команда сделала большой прогресс. Многие игроки не были на слуху.

Но мне понятно, что команда и по уровню игры, и по самоотдаче забралась очень-очень высоко, и их результаты для меня достаточно логичны, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.