Федоров о «Торпедо»: «Ларионов открыл многогранность молодых хоккеистов, против них было сложно играть. Команда сделала большой прогресс»

Теги ЦСКА Торпедо Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Сергей Федоров оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

В прошлом сезоне нижегородская команда заняла четвертое место в таблице Западной конференции и уступила СКА (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

– В чем заключается феномен «Торпедо» Игоря Ларионова? Фетисов говорил, что он постарался совместить советский хоккей и современный.

– Я считаю, Игорю Николаевичу вообще все удалось. Он открыл многогранность тех молодых игроков, которые оказались в системе «Торпедо».

И та игра, которую они показывали, сложно против них было играть.

Я считаю, за один сезон, за одну предсезонку команда сделала большой прогресс. Многие игроки не были на слуху.

Но мне понятно, что команда и по уровню игры, и по самоотдаче забралась очень-очень высоко, и их результаты для меня достаточно логичны, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

2 комментария

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vadim 1980
Второй сезон всегда сложнее. А какой он будет увидим
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Матроскин52
Второй сезон должен быть точно не хуже! Верим а команду!
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