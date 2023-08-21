Ткачев о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ: «Охота доказать, что все это не зря. В НХЛ были варианты, но просто не получилось»

Владимир Ткачев высказался о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

Ранее сообщалось, что базовый оклад форварда «Авангарда» составит 101 млн рублей в год. Еще 50 млн Ткачев может получить, если наберет 55 очков в регулярке. Также бонус в 50 млн рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

– В были варианты, но там другая ситуация. Я не говорю, что много запрашивал – просто не получилось, и все.

– Вы самый высокооплачиваемый игрок КХЛ.

– Это мотивирует, охота доказать, что все это не зря. Дай бог, все получится, – сказал .

В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за « » в регулярке Фонбет Чемпионате КХЛ и 14 (3+11) очков в плей-офф.