Ткачев о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ: «Охота доказать, что все это не зря. В НХЛ были варианты, но просто не получилось»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com деньги Хоккей

Владимир Ткачев высказался о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

Ранее сообщалось, что базовый оклад форварда «Авангарда» составит 101 млн рублей в год. Еще 50 млн Ткачев может получить, если наберет 55 очков в регулярке. Также бонус в 50 млн рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

– В НХЛ были варианты, но там другая ситуация. Я не говорю, что много запрашивал – просто не получилось, и все.

– Вы самый высокооплачиваемый игрок КХЛ.

– Это мотивирует, охота доказать, что все это не зря. Дай бог, все получится, – сказал Владимир Ткачев.

В сезоне-2022/23 Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в регулярке Фонбет Чемпионате КХЛ и 14 (3+11) очков в плей-офф.

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2 комментария

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Wayne Gretzky 99
Лайфхак Ротенврота: оклад 10 млн, премия за 5 очков в регулярке 90 млн. Так победим.
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Волька-ибн-Алёша
чепуховец
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