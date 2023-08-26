СКА обменял Никиту Комарова в «Сочи» на права на Кагуна
СКА обменял форварда Никиту Комарова в «Сочи» на права на Доминика Кагуна.
35-летний Комаров в минувшем сезоне сыграл за СКА 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
Еще 16 игр он провел в Кубке Гагарина (4 очка, 1+3).
Ранее Комаров выступал в лиге за «Автомобилист», минское и московское «Динамо», «Трактор» и «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. С общей статистикой белорусского нападающего можно ознакомиться здесь.
28-летний форвард сборной Германии Доминик Кагун был задрафтован «Сочи» в 2016 году. Серебряный призер ЧМ по хоккею 2023 сейчас выступает за швейцарский «Берн».
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