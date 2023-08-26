СКА обменял Никиту Комарова в «Сочи» на права на Кагуна

Теги СКА переходы КХЛ Доминик Кагун Сочи Никита Комаров Хоккей

СКА обменял форварда Никиту Комарова в «Сочи» на права на Доминика Кагуна.

35-летний Комаров в минувшем сезоне сыграл за СКА 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

Еще 16 игр он провел в Кубке Гагарина (4 очка, 1+3).

Ранее Комаров выступал в лиге за «Автомобилист», минское и московское «Динамо», «Трактор» и «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. С общей статистикой белорусского нападающего можно ознакомиться здесь

28-летний форвард сборной Германии Доминик Кагун был задрафтован «Сочи» в 2016 году. Серебряный призер ЧМ по хоккею 2023 сейчас выступает за швейцарский «Берн». 

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6 комментариев

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Hola Hola
А еще все удивлялись: ого, СКА заключает контракты на пять лет! Нехарактерные для КХЛ контракты... молодцы... строят команду... игрок в таком случае может быть спокоен за свое будущее... 😁 КХЛ уже столько имиджевых подзатыльников надавали с этими "теневыми" фармами, а та только головой вертит: "А?! Что?! Где?!!" 🤭
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Hola Hola
Ответ rinat_rin
В Сочи нападающих - полно, и опытных, и молодых. Зачем им 35-летний Комаров? У команды проблемы в обороне и у вратарей - вот где нужно усиление.
Еще ищете логику в действиях Сочи? Она простая: фарм не спрашивает у головного клуба какого рода усиление ему нужно. Что скинули сверху, то скинули.
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rinat_rin
В Сочи нападающих - полно, и опытных, и молодых. Зачем им 35-летний Комаров? У команды проблемы в обороне и у вратарей - вот где нужно усиление.
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newyork13
😂😂😂
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Алексей Тарлыков
Фантастика как Комаров до конца августа продержался, там скоро Грицюка в Сочи отправят или Глотова по обратному маршруту
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Руслан Х
Система работает.😂
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