СКА обменял Никиту Комарова в «Сочи» на права на Кагуна

СКА обменял форварда Никиту Комарова в «Сочи» на права на Доминика Кагуна.

35-летний Комаров в минувшем сезоне сыграл за 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

Еще 16 игр он провел в Кубке Гагарина (4 очка, 1+3).

Ранее Комаров выступал в лиге за «Автомобилист», минское и московское «Динамо», «Трактор» и «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. С общей статистикой белорусского нападающего можно ознакомиться здесь.

28-летний форвард сборной Германии Доминик Кагун был задрафтован « » в 2016 году. Серебряный призер ЧМ по хоккею 2023 сейчас выступает за швейцарский «Берн».