СКА выменял Плешкова и Выдренкова у «Сочи» на Аврамова и права на Максима Муранова

Теги СКА переходы КХЛ МХЛ Калгари Хитмен Сочи Артемий Плешков Хоккей

Артемий Плешков и Иван Выдренков стали игроками СКА.

Клуб из Петербурга выменял вратаря Плешкова и защитника Выдренкова у «Сочи» на нападающего Федора Аврамова и спортивные права на форварда Максима Муранова.

20-летний Плешков в прошлом сезоне провел 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ при 90,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,74.

На счету 18-летнего Выдренкова 24 (5+19) балла в 50 играх регулярки Olimpbet МХЛ при показателе полезности «+33».

17-летний Аврамов принял участие в 24 матчах МХЛ и набрал 5 (1+4) очков. 

19-летний Муранов в прошлом сезоне играл в WHL за команду «Калгари Хитмен». Всего он набрал 30 (8+22) очков в 67 играх.

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7 комментариев

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Strannix
У Ска игроков не хватает? или это тупо по привычке?
+5
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Сергей Бакин
Роман остановись .. хватит уже цирка.Может просто тебе отдать кубок
+3
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Clever_mind
Ой хватит
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Hola Hola
Обмен со стороны Сочи, вызывающий недоумение... если делать вид, что у СКА нет фармов в КХЛ.
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alklimov2018
Я уже окончательно запутался, сколько вообще человек будет в заявке СКА?
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