СКА выменял Плешкова и Выдренкова у «Сочи» на Аврамова и права на Максима Муранова

Артемий Плешков и Иван Выдренков стали игроками СКА.

Клуб из Петербурга выменял вратаря Плешкова и защитника Выдренкова у «Сочи» на нападающего Федора Аврамова и спортивные права на форварда Максима Муранова.

20-летний Плешков в прошлом сезоне провел 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ при 90,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,74.

На счету 18-летнего Выдренкова 24 (5+19) балла в 50 играх регулярки Olimpbet МХЛ при показателе полезности «+33».

17-летний Аврамов принял участие в 24 матчах МХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

19-летний Муранов в прошлом сезоне играл в WHL за команду «Калгари Хитмен». Всего он набрал 30 (8+22) очков в 67 играх.