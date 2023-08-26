«Рейнджерс» назначили экс-хоккеистку Руджеро советником по хоккейным операциям. Клоу повышен до старшего советника

Теги Рейнджерс Крис Друри Пол Мара Райан Клоу НХЛ сборная США жен Хоккей

«Рейнджерс» назначили Анджелу Руджеро советником по хоккейным операциям.

43-летняя экс-хоккеистка была принята в Зал хоккейной славы в 2015 году.

В составе сборной США она стала олимпийской чемпионкой в 1998 году и выиграла 4 чемпионата мира. Также в ее активе 2 серебряные олимпийские медали и 1 бронзовая. 

Клуб также повысил бывшего форварда клубов НХЛ Райана Клоу до старшего советника президента и генерального менеджера Криса Друри. 

Кроме того, бывший защитник клубов НХЛ Пол Мара присоединился к нью-йоркцам в качестве помощника по развитию игроков.

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