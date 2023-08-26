«Рейнджерс» назначили экс-хоккеистку Руджеро советником по хоккейным операциям. Клоу повышен до старшего советника

«Рейнджерс» назначили Анджелу Руджеро советником по хоккейным операциям.

43-летняя экс-хоккеистка была принята в Зал хоккейной славы в 2015 году.

В составе сборной США она стала олимпийской чемпионкой в 1998 году и выиграла 4 чемпионата мира. Также в ее активе 2 серебряные олимпийские медали и 1 бронзовая.

Клуб также повысил бывшего форварда клубов НХЛ Райана Клоу до старшего советника президента и генерального менеджера Криса Друри.

Кроме того, бывший защитник клубов НХЛ Пол Мара присоединился к нью-йоркцам в качестве помощника по развитию игроков.