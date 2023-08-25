Федотов будет стартовым вратарем ЦСКА в игре с «Амуром» на Кубке мэра Москвы. Он пропустил 1-й матч команды на турнире

Иван Федотов будет стартовым вратарем ЦСКА в игре с «Амуром».

26-летний вратарь не попал в заявку на первый матч команды в рамках Кубка мэра с «Динамо» (3:2).

Ранее ИИХФ отстранила от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией».

Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Главный тренер армейцев Сергей Федоров сказал, что вратарь будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

