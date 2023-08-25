Светлов о «Ладе»: «Состав крепче, чем во время прошлого возвращения. Форварды с именем, которым надо реваншироваться»

Теги Лада КХЛ Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов положительно оценил перспективы «Лады» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В свое время вы вступали в КХЛ с «Ладой». Что ждете от возвращения Тольятти номер два?

– На мой взгляд, состав этой «Лады» крепче, чем во время предыдущего возвращения (в сезоне-2014/15 – прим. Sports.ru). Подтверждение этому – неплохие результаты команды в контрольных матчах.

Есть форварды с именем, которым надо реваншироваться и перезагружать свои карьеры, на их мотивации можно сыграть. Также уже просматриваются три пары защитников. Наверное, только во вратарской линии напрашивается усиление. 

Сейчас команда выглядит свежей. Не исключаю, что Тольятти попытается активно войти в сезон и набрать свои очки прежде всего осенью, – сказал член тренерского совета ФХР.

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