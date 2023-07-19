«Сан-Хосе» заявил, что ни один тренер клубной системы никогда не заставлял Каута драться

Теги драки Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Мартин Каут Хоккей

«Сан-Хосе» заявил, что ни один тренер системы клуба не заставлял Мартина Каута драться.

Бывший форвард «Шаркс» ранее заявил, что получал такие указания от тренера фарм-клуба: «Перед каждым матчем выбирал мне соперника. Когда я отказывался, он говорил, что поэтому я не играю в НХЛ».

«Нам стало известно о комментариях, которые приписываются Мартину Кауту. Там говорится, что на него оказывали давление, чтобы он устраивал драки с игроками соперника на льду. 

Давайте недвусмысленно заявим, что ни один тренер «Шаркс» или «Барракуды» никогда не давал таких указаний и не делал намеков», – сказано в заявлении клуба. 

В это межсезонье 23-летний нападающий вернулся в Чехию, подписав контракт с «Пардубице» на 2 года. Права на игрока в НХЛ остались у «Сан-Хосе». 

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5 комментариев

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АРХАТ
У чеха раздвоение личности?)
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Deathspell Omega
У чеха не раздвоение личности, а режим оправданий, почему он из первого раунда драфта, так ничего и не показал в НХЛ.
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цэсемьэр
ему говорили: иди и бейся, а он думал что драться заставляют.
языковой барьер.
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Venger80
Ответ Deathspell Omega
У чеха не раздвоение личности, а режим оправданий, почему он из первого раунда драфта, так ничего и не показал в НХЛ.
Какие нехорошие тренеры - заставляли мальчишку играть в хоккей
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Deathspell Omega
Ответ Venger80
Какие нехорошие тренеры - заставляли мальчишку играть в хоккей
В том драфте первые 10 раундов еще ничего, а дальше: Кравцов, Денисенко, Каут...вот это всё.
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