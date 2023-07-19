«Сан-Хосе» заявил, что ни один тренер клубной системы никогда не заставлял Каута драться
«Сан-Хосе» заявил, что ни один тренер системы клуба не заставлял Мартина Каута драться.
Бывший форвард «Шаркс» ранее заявил, что получал такие указания от тренера фарм-клуба: «Перед каждым матчем выбирал мне соперника. Когда я отказывался, он говорил, что поэтому я не играю в НХЛ».
«Нам стало известно о комментариях, которые приписываются Мартину Кауту. Там говорится, что на него оказывали давление, чтобы он устраивал драки с игроками соперника на льду.
Давайте недвусмысленно заявим, что ни один тренер «Шаркс» или «Барракуды» никогда не давал таких указаний и не делал намеков», – сказано в заявлении клуба.
В это межсезонье 23-летний нападающий вернулся в Чехию, подписав контракт с «Пардубице» на 2 года. Права на игрока в НХЛ остались у «Сан-Хосе».
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