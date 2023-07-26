«Металлург» подписал форварда фарм-клуба «Сан-Хосе» Джонсона. Он набрал 138 очков в АХЛ

Теги Металлург Мг переходы Сан-Хосе НХЛ АХЛ КХЛ Сан-Хосе Барракуда Люк Джонсон Хоккей

Люк Джонсон перешел в «Металлург».

Соглашение с 28-летним центральным нападающим рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Люк Джонсон выступал за «Сан-Хосе Барракуда» – фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.

Форвард набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 26» и 55 минутах штрафа в 67 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности нападающий провел 333 матча в АХЛ и отметился 138 (70+68) баллами за результативность.

В НХЛ хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 32 играх.

4 комментария

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Stepan Moris
Не густо у Люка) Да и минус 26 с 1,2 минуты удаления за матч настораживает у центра)
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Александр Филиппов
Только сегодня вью Разина на СЭ смотрел. Он говорил лучше найти центра пусть в Декабре, чем кого попало но прямо сейчас. А вышло будто не так как он говорил.
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