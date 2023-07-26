«Металлург» подписал форварда фарм-клуба «Сан-Хосе» Джонсона. Он набрал 138 очков в АХЛ
Люк Джонсон перешел в «Металлург».
Соглашение с 28-летним центральным нападающим рассчитано на один год.
В прошлом сезоне Люк Джонсон выступал за «Сан-Хосе Барракуда» – фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.
Форвард набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 26» и 55 минутах штрафа в 67 матчах регулярного чемпионата.
В общей сложности нападающий провел 333 матча в АХЛ и отметился 138 (70+68) баллами за результативность.
В НХЛ хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 32 играх.
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