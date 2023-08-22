Ничушкин о возвращении в США: «Мы с женой улетаем 3 сентября. Пораньше, чем обычно, но надо готовиться. Этот сезон очень важный для нас»
Валерий Ничушкин сообщил, что улетает в США 3 сентября.
– В Америку уже скоро собираетесь возвращаться?
– Мы с женой улетаем 3 сентября. Пораньше, чем обычно, но надо готовиться. Этот сезон очень важный для нас.
– Есть большие ожидания от нового сезона НХЛ?
– Перед каждым сезоном такие ожидания, но у меня чувство, что этот сезон будет особенным.
Не хочется сильно распыляться. У меня было такое, что загадывал одно, а потом бывали разные моменты. Поэтому не хочу много говорить.
Просто могу сказать, что есть чувство, что сезон будет особенным, – сказал нападающий «Колорадо» Ничушкин.
Сталлоне