Ничушкин о возвращении в США: «Мы с женой улетаем 3 сентября. Пораньше, чем обычно, но надо готовиться. Этот сезон очень важный для нас»

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин сообщил, что улетает в США 3 сентября.

– В Америку уже скоро собираетесь возвращаться?

– Мы с женой улетаем 3 сентября. Пораньше, чем обычно, но надо готовиться. Этот сезон очень важный для нас.

– Есть большие ожидания от нового сезона НХЛ?

– Перед каждым сезоном такие ожидания, но у меня чувство, что этот сезон будет особенным.

Не хочется сильно распыляться. У меня было такое, что загадывал одно, а потом бывали разные моменты. Поэтому не хочу много говорить.

Просто могу сказать, что есть чувство, что сезон будет особенным, – сказал нападающий «Колорадо» Ничушкин.

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2 комментария

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Pink Floyd1276
Ответ Corvus24
Третье сентября ... (с)
- Только вылези со своим 3 сентября...
Сталлоне
+5
-1
+4
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Corvus24
Третье сентября ... (с)
+3
0
+3
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