Ничушкин о возвращении в США: «Мы с женой улетаем 3 сентября. Пораньше, чем обычно, но надо готовиться. Этот сезон очень важный для нас»

Валерий Ничушкин сообщил, что улетает в США 3 сентября.

– В Америку уже скоро собираетесь возвращаться?

– Мы с женой улетаем 3 сентября. Пораньше, чем обычно, но надо готовиться. Этот сезон очень важный для нас.

– Есть большие ожидания от нового сезона ?

– Перед каждым сезоном такие ожидания, но у меня чувство, что этот сезон будет особенным.

Не хочется сильно распыляться. У меня было такое, что загадывал одно, а потом бывали разные моменты. Поэтому не хочу много говорить.

Просто могу сказать, что есть чувство, что сезон будет особенным, – сказал нападающий « » .