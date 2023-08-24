«Я «КХЛ ТВ» смотрел – ты 13 игр не забивал! Офигел? Даже по телевизору тобой недовольны!» Кагарлицкий о разговоре с Квартальновым в «Ак Барсе»

Дмитрий Кагарлицкий рассказал о серии без забитых голов в «Ак Барсе».

– В прошлом году в «Ак Барсе» вы никак не могли забить на предсезонке. И вы буквально не находили себе места. Хотя это даже не регулярный чемпионат.

– От тебя требуют, ждут. И я сам от себя требую. Я и сейчас вот две игры на нолях прокатался.

При всем этом у нас много мастеров в команде, но не так много мест. Потерять место в топ-6 в такой команде, как «Ак Барс», не так уж и сложно.

А сколько у меня было голевых моментов в позапрошлом году при ? 21 игру я не забивал! Это был мой 150-й гол! Хотя за этот же отрезок я отдал 20 передач.

Уже прошло 13 игр без голов, а я спокоен. Но вот Дмитрий Вячеславович идет мимо меня: « ! Я сейчас « » смотрел. Ты, блин, оказывается, 13 игр не забивал! Ты чего, офигел, что ли? Даже по телевизору тобой недовольны!»

Вот только что я был спокоен! И тут на тебе! Ха-ха-ха!

– Безголевой отрезок – это психология?

– Наверное, что-то было в голове. 150-й гол – не такой уж и великий отрезок. Но это меня все равно держало. В том году вот никак не мог отдать 300-ю передачу, – сказал форвард.