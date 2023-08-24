«Я «КХЛ ТВ» смотрел – ты 13 игр не забивал! Офигел? Даже по телевизору тобой недовольны!» Кагарлицкий о разговоре с Квартальновым в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Квартальнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий рассказал о серии без забитых голов в «Ак Барсе».

– В прошлом году в «Ак Барсе» вы никак не могли забить на предсезонке. И вы буквально не находили себе места. Хотя это даже не регулярный чемпионат.

– От тебя требуют, ждут. И я сам от себя требую. Я и сейчас вот две игры на нолях прокатался.

При всем этом у нас много мастеров в команде, но не так много мест. Потерять место в топ-6 в такой команде, как «Ак Барс», не так уж и сложно.

А сколько у меня было голевых моментов в позапрошлом году при Дмитрии Квартальнове? 21 игру я не забивал! Это был мой 150-й гол! Хотя за этот же отрезок я отдал 20 передач.

Уже прошло 13 игр без голов, а я спокоен. Но вот Дмитрий Вячеславович идет мимо меня: «Кага! Я сейчас «КХЛ ТВ» смотрел. Ты, блин, оказывается, 13 игр не забивал! Ты чего, офигел, что ли? Даже по телевизору тобой недовольны!»

Вот только что я был спокоен! И тут на тебе! Ха-ха-ха!

– Безголевой отрезок – это психология?

– Наверное, что-то было в голове. 150-й гол – не такой уж и великий отрезок. Но это меня все равно держало. В том году вот никак не мог отдать 300-ю передачу, – сказал форвард.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Свободу Кагарлицкому!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий