Билялетдинов о Лукоянове на тренерской скамье: «В перспективе, возможно, будет тренером. Я уже не такой молодой, чтобы смены не было»

Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» с «Трактором» (3:4 Б).

– Очень хорошая игра, она мне понравилась. Соперник очень здорово играл: эффективно, достаточно плотно сыграл. У нас возникли проблемы с выходом из зоны, мы не очень довольны своим меньшинством. Оно было у нас неплохим, но сегодня не сработало.

– Сегодня в первом периоде вместе с тренерами стоял , с чем это связано?

– Я хочу, чтобы они все были тренерами.

– Ему понравилось?

– Понравилось, но мы вывели его. Нам перед игрой сказали, что можно, чтобы он стоял с нами, а позднее к нам подошли и сказали: «Нежелательно». Не знаю, по какой причине это произошло.

– Артему была отведена какая-то роль?

– Конечно, он руководил. Хотелось, чтобы он постоял с нами, ему удается неплохо общаться с ребятами, говорить нужные вещи. Поэтому я хотел, чтобы он присутствовал и общался с ними. В перспективе, возможно, он будет тренером. Это же неплохо.

– Задумываетесь о смене?

– Смена всегда должна быть. Я уже не такой молодой, чтобы смены не было. Я хотел бы, чтобы она была.

– Насколько функции и требования к Евгению Свечникову отличаются от тех, что вы предъявляли к Дмитрию Воронкову?

– Они немного разные игроки. Пока судить о рановато, он очень много пропустил, не тренировался с командой. Вторую неделю работает, ему еще сложно. Мы постараемся дать ему возможность сыграть три матча в Челябинске, будем смотреть, терпеть, затем определимся.

– тяжело уходил со льда, получил какое-то повреждение?

– Он просто устал. Провел хорошую работу, здорово играл сегодня. « » создал много моментов, но он нас выручал. Считаю, сыграл блестяще.

– «Трактор» снял вратаря в овертайме за минуту до конца, вас это удивило?

– Мы понимали, что будет, поэтому в таймауте сказали ребятам, как нужно играть.

– Дмитрий Кателевский по предсезонке демонстрирует, что способен закрепиться в основном составе?

– Он неплохой мальчишка, нравится нам. Не могу сказать про сегодняшнюю игру, как он сыграл. Может, повлияло то, что не играл вчера. Во всяком случае, он может играть лучше, надежнее. У него есть определенная роль, он неплохо ее придерживается.

– На него как-то повлиял тот факт, что часть предсезонки он провел в расположении сборной России?

– С одной стороны, жалко. Но с другой – он должен повариться в котелке среди своих. О нем были очень хорошие отзывы, он здорово сыграл на турнире, сыграл как лидер. Надо потерпеть, сейчас пройдет период молодежных соревнований, и он полноценно будет в команде. Эти перерывы будут, от этого мы никуда не уйдем, – заявил главный тренер « ».

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