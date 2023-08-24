Билялетдинов о Лукоянове на тренерской скамье: «В перспективе, возможно, будет тренером. Я уже не такой молодой, чтобы смены не было»

Теги Ак Барс Трактор Зинэтула Билялетдинов Артем Лукоянов Евгений Свечников Амир Мифтахов Дмитрий Воронков Дмитрий Кателевский Хоккей

Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» с «Трактором» (3:4 Б).

– Очень хорошая игра, она мне понравилась. Соперник очень здорово играл: эффективно, достаточно плотно сыграл. У нас возникли проблемы с выходом из зоны, мы не очень довольны своим меньшинством. Оно было у нас неплохим, но сегодня не сработало.

– Сегодня в первом периоде вместе с тренерами стоял Артем Лукоянов, с чем это связано?

– Я хочу, чтобы они все были тренерами.

– Ему понравилось?

– Понравилось, но мы вывели его. Нам перед игрой сказали, что можно, чтобы он стоял с нами, а позднее к нам подошли и сказали: «Нежелательно». Не знаю, по какой причине это произошло.

– Артему была отведена какая-то роль?

– Конечно, он руководил. Хотелось, чтобы он постоял с нами, ему удается неплохо общаться с ребятами, говорить нужные вещи. Поэтому я хотел, чтобы он присутствовал и общался с ними. В перспективе, возможно, он будет тренером. Это же неплохо.

– Задумываетесь о смене?

– Смена всегда должна быть. Я уже не такой молодой, чтобы смены не было. Я хотел бы, чтобы она была.

– Насколько функции и требования к Евгению Свечникову отличаются от тех, что вы предъявляли к Дмитрию Воронкову?

– Они немного разные игроки. Пока судить о Евгении рановато, он очень много пропустил, не тренировался с командой. Вторую неделю работает, ему еще сложно. Мы постараемся дать ему возможность сыграть три матча в Челябинске, будем смотреть, терпеть, затем определимся.

Амир Мифтахов тяжело уходил со льда, получил какое-то повреждение?

– Он просто устал. Провел хорошую работу, здорово играл сегодня. «Трактор» создал много моментов, но он нас выручал. Считаю, сыграл блестяще.

– «Трактор» снял вратаря в овертайме за минуту до конца, вас это удивило?

– Мы понимали, что будет, поэтому в таймауте сказали ребятам, как нужно играть.

– Дмитрий Кателевский по предсезонке демонстрирует, что способен закрепиться в основном составе?

– Он неплохой мальчишка, нравится нам. Не могу сказать про сегодняшнюю игру, как он сыграл. Может, повлияло то, что не играл вчера. Во всяком случае, он может играть лучше, надежнее. У него есть определенная роль, он неплохо ее придерживается.

– На него как-то повлиял тот факт, что часть предсезонки он провел в расположении сборной России?

– С одной стороны, жалко. Но с другой – он должен повариться в котелке среди своих. О нем были очень хорошие отзывы, он здорово сыграл на турнире, сыграл как лидер. Надо потерпеть, сейчас пройдет период молодежных соревнований, и он полноценно будет в команде. Эти перерывы будут, от этого мы никуда не уйдем, – заявил главный тренер «Ак Барса».

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