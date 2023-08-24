Макдэвид не планирует покидать «Эдмонтон»: «Я на 100% настроен на победу с этой командой. И мы доведем дело до конца»

Коннор Макдэвид пока не планирует уходить из «Эдмонтона».

«Мне нравится играть в , здесь я чувствую себя как дома. Лорен (девушка игрока – Sports.ru) нравится в Эдмонтоне. Здесь очень многое нам подходит. Нам тут очень комфортно.

При этом до конца контракта еще три года. Надо посмотреть, как будут идти дела, и отталкиваться от этого.

Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать панику. Просто так и есть. Но мне нравится в Эдмонтоне, я на 100% настроен на победу с этой командой. И мы доведем дело до конца», – сказал 26-летний форвард.