Макдэвид не планирует покидать «Эдмонтон»: «Я на 100% настроен на победу с этой командой. И мы доведем дело до конца»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид пока не планирует уходить из «Эдмонтона».

«Мне нравится играть в Эдмонтоне, здесь я чувствую себя как дома. Лорен (девушка игрока –  Sports.ru) нравится в Эдмонтоне. Здесь очень многое нам подходит. Нам тут очень комфортно.

При этом до конца контракта еще три года. Надо посмотреть, как будут идти дела, и отталкиваться от этого.

Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать панику. Просто так и есть. Но мне нравится в Эдмонтоне, я на 100% настроен на победу с этой командой. И мы доведем дело до конца», – сказал 26-летний форвард.

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7 комментариев

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Maxim Shumov
Надо тогда Нерсу покидать Эдмонтон, иначе не видать 97 и 29 чашки
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Олег Растегаев
26-летний? Я не слежу за нефтянниками, но при ощущениям, Мак уже лет 10 звездит!) Кайф. Посмотрим ещё!
+2
-1
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Аморалинни
"Лорен нравится в Эдмонтоне"
Один обидчивый фанат Детройта расстроился
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Егор Старов
Молодчик ! До конца, Коннор!
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NACfoRekcuF
Ответ Maxim Shumov
Надо тогда Нерсу покидать Эдмонтон, иначе не видать 97 и 29 чашки
Да-да, Нерс помогает бедному Коннорку играть как мешок ).
Поочередно, то Коннорку, то Фрицу палки в коньки сует в разных сериях.
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Lari
Ответ Олег Растегаев
26-летний? Я не слежу за нефтянниками, но при ощущениям, Мак уже лет 10 звездит!) Кайф. Посмотрим ещё!
Девятый пойдёт 😂
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