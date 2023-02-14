Лысенков о Еронко в роли кандидата на пост генменеджера «Авангарда»: «Игорь – хороший парень, но это бред и выдумки. Даже самого шорт-листа нет»

Теги Авангард КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Игорь Еронко Хоккей

Павел Лысенков опроверг информацию о Еронко как кандидате на пост генменеджера «Авангарда». 

«Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший журналист входит в список кандидатов на эту должность. 

«Игорь Еронко – хороший парень, но Михаил Зислис с этой новостью откровенно не попал.

Это бред и выдумки. Еронко не просто нет в шорт-листе, даже самого шорт-листа нет», – сообщил журналист «Матч ТВ» в своем телеграм-канале. 

Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года. Сейчас занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ранее сообщил, что Рашид Хабибулин не останется на должности генерального менеджера. 

9 комментариев

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antistar-Z
Ответ Darkhan Darkhan
Завидует Паша, у Еронко есть понимание хоккея. Их тройку с Зислисом и Шевой начал смотреть только из за него. Сейчас Вайсфельд пришел, просто кайф. Лысенков же задает банальные вопросы.
Осталось только дождаться, когда Игорс озвучит, сколько матчей посмотрел он))
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ilya1809
Ответ mackay
сочувствую тебе раз ты их смотришь и смотрел
Отличное трио.Поверхностный Шева, сдержанный но цепляющийся за имена Зислис, и сухарь-статист Еронко.
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Andrey w
А Гафаров если не ошибаюсь в торпедо , вы посмотрите как человек грамотно доносит и строит клуб . Нужны молодые в плане мышление люди в менеджменте и развития клубов .
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не базарь на Тарасенко
Ну вот, посидел в ссылке время на форуме рашнхоккея, впитал, самообразовался тук сказать и вуаля-ГМ. Хуха на главного тренера в трактор следующим этапом))
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Andrey w
Крылов еще когда только предложил Игорю работать в клубе показал трекинг его участия в клубе где была цель GM клуба . Поэтому все логично ! Я добавлю скорей с Игорем будет в тандеме человек из бизнеса , который будет отвечать за систему , а игорь за состав и построение на поток игроков из молодежи в основной состав !
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Andrey w
Лысенков с матч тв , его ребята со СЭ уже несколько раз высмеивали за их псевдо инсайты)) Паша опять полез и снова окунуться в тоже самое)
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mackay
Ответ Darkhan Darkhan
Завидует Паша, у Еронко есть понимание хоккея. Их тройку с Зислисом и Шевой начал смотреть только из за него. Сейчас Вайсфельд пришел, просто кайф. Лысенков же задает банальные вопросы.
сочувствую тебе раз ты их смотришь и смотрел
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+1
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Александр Романов
Еронко может менеджером , но ему будет тяжело , агенты и игроки будут давить на него , но как говорится опыт приходит со временем
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Darkhan Darkhan
Завидует Паша, у Еронко есть понимание хоккея. Их тройку с Зислисом и Шевой начал смотреть только из за него. Сейчас Вайсфельд пришел, просто кайф. Лысенков же задает банальные вопросы.
+3
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+2
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