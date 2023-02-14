Лысенков о Еронко в роли кандидата на пост генменеджера «Авангарда»: «Игорь – хороший парень, но это бред и выдумки. Даже самого шорт-листа нет»
Павел Лысенков опроверг информацию о Еронко как кандидате на пост генменеджера «Авангарда».
«Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший журналист входит в список кандидатов на эту должность.
«Игорь Еронко – хороший парень, но Михаил Зислис с этой новостью откровенно не попал.
Это бред и выдумки. Еронко не просто нет в шорт-листе, даже самого шорт-листа нет», – сообщил журналист «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года. Сейчас занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.
Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ранее сообщил, что Рашид Хабибулин не останется на должности генерального менеджера.
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