Лысенков о Еронко в роли кандидата на пост генменеджера «Авангарда»: «Игорь – хороший парень, но это бред и выдумки. Даже самого шорт-листа нет»

Павел Лысенков опроверг информацию о Еронко как кандидате на пост генменеджера «Авангарда».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший журналист входит в список кандидатов на эту должность.

« – хороший парень, но с этой новостью откровенно не попал.

Это бред и выдумки. Еронко не просто нет в шорт-листе, даже самого шорт-листа нет», – сообщил журналист «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Еронко работает в « » с мая 2020 года. Сейчас занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в « », а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».

Председатель совета директоров « » Александр Крылов ранее сообщил, что Рашид Хабибулин не останется на должности генерального менеджера.