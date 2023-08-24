Проспект «Монреаля» Майлу, распространивший фото полового акта с женщиной, получил разрешение играть в НХЛ (Sportsnet)
Проспект «Монреаля» Логан Майлу получил разрешение играть в НХЛ.
Об этом сообщает Sportsnet.
«Монреаль» выбрал Майлу на драфте-2021 под 31-м общим номером.
Перед драфтом игрок заявил о своем отказе от участия в процедуре, который, впрочем, не предусмотрен правилами. Он также просил клубы не выбирать его. Это произошло на фоне истории со штрафом в Швеции за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина участвовали в половом акте.
В октябре 2022 года Майлу подписал контракт новичка с «Монреалем» на три года. Ему нужно было разрешение комиссионера НХЛ на работу в лиге.
3 июня комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что у него запланирована встреча с Майлу после финала Кубка Стэнли.
Генменеджер «Канадиенс» Кент Хьюз 15 августа рассказал, что Майлу встретился с Беттмэном, и команда ожидает решения комиссионера.
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