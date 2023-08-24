Проспект «Монреаля» Майлу, распространивший фото полового акта с женщиной, получил разрешение играть в НХЛ (Sportsnet)

Теги Монреаль Гэри Беттмэн НХЛ Кент Хьюз Логан Майлу контент Хоккей

Проспект «Монреаля» Логан Майлу получил разрешение играть в НХЛ.

Об этом сообщает Sportsnet.

«Монреаль» выбрал Майлу на драфте-2021 под 31-м общим номером.

Перед драфтом игрок заявил о своем отказе от участия в процедуре, который, впрочем, не предусмотрен правилами. Он также просил клубы не выбирать его. Это произошло на фоне истории со штрафом в Швеции за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина участвовали в половом акте.

В октябре 2022 года Майлу подписал контракт новичка с «Монреалем» на три года. Ему нужно было разрешение комиссионера НХЛ на работу в лиге.

3 июня комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что у него запланирована встреча с Майлу после финала Кубка Стэнли.

Генменеджер «Канадиенс» Кент Хьюз 15 августа рассказал, что Майлу встретился с Беттмэном, и команда ожидает решения комиссионера.  

Премьер Канады о выборе Майлу: «Глубоко разочарован этим решением как давний болельщик «Монреаля»

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8 комментариев

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artem klishin
Ответ Vićtor Diaź
Вот если бы он участвовал в половом акте с мужчиной и снимал бы это, то там бы не то что без вопросов приняли, а капитаном бы сделали. Вошел бы в сборную матча всех звезд сразу, без вопросов
полная бредятина для набора классов
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Rodgeras
Ответ KOT_B_yHTAX
Полные классы для набора бреда
Классный бред для бредового класса!
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