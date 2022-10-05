«Монреаль» подписал контракт с Майлу, распространившим фото полового акта с женщиной

подписал контракт новичка с .

Соглашение с 19-летним защитником рассчитано на три года.

«Канадиенс» выбрали канадского хоккеиста на драфте-2021 (31-й общий номер) на фоне скандала с распространением фото полового акта с женщиной.

В сентябре 2021 года хоккеист был отстранен на неопределенный срок в связи с произошедшим инцидентом в Швеции, когда Майлу попал под следствие за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.

В сезоне-2021/22 Майлу провел 12 матчей за в юниорской лиге Онтарио и набрал 9 (3+6) очков.