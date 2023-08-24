Экс-защитник «Вашингтона» Боуи близок к переходу в минское «Динамо» (Metaratings)

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Обладатель Кубка Стэнли Мэдисон Боуи может перейти в минское «Динамо».

Как сообщает Metaratings, защитник находится в шорт-листе минского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Стороны близки к заключению однолетнего контракта.

В сезоне-2022/23 канадец играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля». В 35 матчах за «Лаваль Рокет» на счету защитника 13 (4+9) очков при показателе полезности «-3».

Боуи является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона». Ранее он также играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго» и «Ванкувер».

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1 комментарий

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impaled
Песня Боуи "I’m afraid of Americans" заиграла новыми красками.
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