Экс-защитник «Вашингтона» Боуи близок к переходу в минское «Динамо» (Metaratings)
Обладатель Кубка Стэнли Мэдисон Боуи может перейти в минское «Динамо».
Как сообщает Metaratings, защитник находится в шорт-листе минского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Стороны близки к заключению однолетнего контракта.
В сезоне-2022/23 канадец играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаля». В 35 матчах за «Лаваль Рокет» на счету защитника 13 (4+9) очков при показателе полезности «-3».
Боуи является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона». Ранее он также играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго» и «Ванкувер».
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