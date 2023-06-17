«Торонто» хочет подписать с Мэттьюсом контракт на 8 лет, идут переговоры (Sportsnet)

Теги Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Брэд Треливинг Остон Мэттьюс Хоккей

«Торонто» хочет подписать с Остоном Мэттьюсом контракт на 8 лет, стороны ведут переговоры.

25-летний игрок получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом 11,6 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24. 

Как сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, генменеджер «Лифс» Брэд Треливинг уже встретился с игроком. При этом стороны предпочитают не комментировать ход переговоров. 

«Я думаю, что «Торонто» постарается подписать его на максимальный срок [8 лет]. Не знаю, какова вероятность такого исхода, но они попытаются это сделать. 

Я убежден, что он подпишет контракт с «Лифс». Я был последователен в этом плане и по-прежнему верю в это. Обе стороны понимают, что с этим решением не стоит затягивать. Клубу нужно принимать ряд решений с прицелом на долгий срок. 

Если бы никто не был уверен, что Мэттьюс хочет остаться, то были бы настоящие проблемы. Но все, включая представителей игрока, признают, что он хочет остаться», – сказал Фридман. 

Мэттьюс может продлить контракт с «Торонто» с зарплатой 14 млн долларов в год, Нюландер – 9 млн долларов в год

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4 комментария

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АРХАТ
Ждём обновления кэп-хитного рекорда НХЛ - 12,6 млн (Маккинон)
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Russia-nn
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Mephi027
Значит, обменяют не мекса.

Осталось 3 кандидата на выход.
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Dragon10
Ответ Russia-nn
Комментарий удален пользователем
Одна высокооплачиваемая, даже звёздная тройка не вытянет без баланса в линиях. Высока вероятность провести карьеру без чашки
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