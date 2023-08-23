Тютяев подписал контракт с «Толедо» из ECHL на год. Форвард играл за фарм «Детройта» в АХЛ в прошлом сезоне

Форвард Кирилл Тютяев подписал контракт с клубом ECHL «Толедо» на год.

23-летний нападающий был выбран « » в 7-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 190-м номером.

В сезоне-2020/21 экс-игрок «Авто» из Екатеринбурга стал чемпионом Беларуси в составе «Юности», после чего уехал за океан.

В прошлом сезоне он выступал за фарм «Ред Уингс» в – « ». В его активе 30 матчей и 5 (2+3) очков в регулярном чемпионате.

Поиграл он и за «Толедо» (клуб входит в систему «Детройта») – 47 (8+39) очков в 31 матче регулярки и еще 13 (4+9) баллов в 13 играх плей-офф.