Тютяев подписал контракт с «Толедо» из ECHL на год. Форвард играл за фарм «Детройта» в АХЛ в прошлом сезоне

Теги Детройт НХЛ АХЛ ECHL Гранд Рэпидс Кирилл Тютяев Хоккей

Форвард Кирилл Тютяев подписал контракт с клубом ECHL «Толедо» на год.

23-летний нападающий был выбран «Детройтом» в 7-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 190-м номером. 

В сезоне-2020/21 экс-игрок «Авто» из Екатеринбурга стал чемпионом Беларуси в составе «Юности», после чего уехал за океан. 

В прошлом сезоне он выступал за фарм «Ред Уингс» в АХЛ – «Гранд Рэпидс». В его активе 30 матчей и 5 (2+3) очков в регулярном чемпионате. 

Поиграл он и за «Толедо» (клуб входит в систему «Детройта») – 47 (8+39) очков в 31 матче регулярки и еще 13 (4+9) баллов в 13 играх плей-офф. 

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